Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко 32 18.02.2021, 10:12

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роман бондаренко

Прокуратура уже на этом этапе начала выгораживать силовиков и бандитов Лукашенко.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. Об этом сегодня ведомство сообщило Елене Бондаренко, матери Героя Беларуси.

Елена Бондаренко рассказала tut.by, что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына.

Речь идет о ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном релизе. Там же имеется следующее уточнение:

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Романа Игоревича телесных повреждений не установлена».

Что случилось с Романом Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко, живший в районе Площади Перемен, умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года, после того как его сперва избили и загрузили в белый микроавтобус неизвестные, а затем доставили в Центральное РУВД и потом — в больницу с тяжелыми травмами. Врачи говорили о том, что шансов на выживание у Романа Бондаренко практически не было.

В результате сливов телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко и анализа фото с Площади Перемен стало известно о причастности к преступлению главы ФХБ Дмитрия Баскова и спортсмена Дмитрия Шакуты. Было также установлено, что в банду Баскова—Шакуты входят пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие люди из близкого окружения диктатора.

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