Незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову к двум годам колонии 30 18.02.2021, 10:18

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фото: НАША НИВА

Лукашисты запятнали себя еще одним преступлением против белорусов.

Три дня понадобилось суду Фрунзенского района Минска, чтобы рассмотреть уголовное дело в отношении Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой — журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен», сообщает tut.by.

Гособвинитель Алина Касьянчик запросила два года лишения свободы в колонии общего режима для каждой. Сегодня судья Наталья Бугук вынесла решение: назначить наказание в виду двух лет лишения свободы в колонии.

Екатерину Бахвалову Андрееву и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в режиме реального времени показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции каратели вошли в квартиру, откуда велся стрим, и задержали журналисток.

Правозащитники признали девушек политическими заключенными.

В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

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