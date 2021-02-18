The National Interest: Конкуренция великих держав в Арктике обострилась 2 18.02.2021, 11:18

США будут защищать интересы своих союзников в этом регионе.

Признаки обострения конкурентной борьбы очевидны. Как следует из недавно обновленного доклада Научно-исследовательской службы Конгресса, в последние годы Россия резко расширила свое военное присутствие. Она создала «новое объединенное арктическое стратегическое командование, новые арктические бригады, реконструировала аэродромы и другую инфраструктуру, глубоководные порты, строит новые военные базы вдоль своего арктического побережья, ведет работы по развертыванию вдоль арктического побережья систем ПВО и береговых ракетных комплексов, РЛС раннего предупреждения и многого другого», пишет The National Interest (перевод — inosmi.ru).

На эту арену вышел и Китай, направив в этот регион ледокол, построив исследовательские станции в Исландии и Норвегии. К тому же, по имеющимся данным, он рассматривает возможность отправки в Арктику подводных лодок в качестве сдерживающего фактора против ядерного нападения.

США также увеличили свое военное присутствие в Арктике, возродив 2-й флот для осуществления операций в Северной Атлантике и Арктике, начав операции по обеспечению свободы судоходства в арктических водах, перебросив бомбардировщики B1-B в Норвегию и мобилизовав страны НАТО на усиление их собственного военного присутствия в регионе.

Активизация этой борьбы за богатство, власть и безопасность объясняется двумя причинами. С одной стороны, это результат расширения доступа к огромным природным ресурсам региона. Из-за растущих темпов таяния морских льдов в этом регионе появились новые морские пути, и расширился доступ к имеющимся в нем огромным ресурсам. И эти ресурсы действительно огромны. Различные исследования показывают, что в Арктике расположены, по предварительным оценкам, 22% неразведанных мировых запасов углеводородов — под толщей спорных международных вод Арктики находятся примерно 90 миллиардов баррелей нефти и 1670 триллионов кубических футов природного газа. Даже если эти оценки окажутся не совсем верными, нельзя отрицать, что в Арктике расположены одни из крупнейших в мире неиспользованных запасов нефти и газа. Не может быть никаких сомнений и в том, что арктические и внерегиональные государства хотели бы получить доступ к этим запасам и использовать их.

Но, наверное, самое главное — это то, что растущая напряженность в Арктике является просто результатом соперничества, конкурентной борьбы великих держав в регионе, который каждая считает все более важным для своих национальных интересов. Другими словами, растущая напряженность являются результатом столкновения стратегических целей и задач в Арктике великих арктических и «околоарктических» держав — США, России и Китая.

В последнем докладе Министерства обороны США об арктической стратегии кратко излагаются стратегические цели США в Арктике, освещаются как американские интересы в Арктике, так и предполагаемые угрозы этим интересам. Среди выделенных в этом документе ключевых интересов — защита суверенитета США и суверенитета союзников США; сохранение свободы действий и мобильности для глобального проецирования силы, обеспечение свободы навигации и полетов, а также поддержание основанного на правилах регионального порядка, который обеспечивает постоянный доступ к Арктике для реализации законных гражданских, коммерческих и военных целей. Основными угрозами этим интересам являются Россия и Китай, которые, как считается, «осуществляют деятельность и стремятся использовать в Арктике силы и средства, которые могут представлять опасность для нашей страны», и «ставят под угрозу основанный на правилах порядок в Арктике». Хотя в документе особо выделена Россия, которая пытается регулировать судоходство по Северному морскому пути (важнейшему морскому пути, проходящему в арктических водах у северного побережья России), о Китае в нем говорится как о стране, «пытающейся повысить свою роль в Арктике способами, которые могут подорвать международные правила и нормы». В докладе также выражается озабоченность по поводу того, что деятельность этих двух стран в Арктике может нарушить «стратегические планы США», реализацию задач, связанных с конкуренцией США с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе».

Также четко обозначила и свои интересы и представления об угрозах в Арктике и Москва. Шестого марта 2020 года президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», документ, в котором определены интересы и цели России в Арктике, а также ее арктическая стратегия на ближайшие 15 лет. Среди основных моментов документа — определение Арктики в качестве «стратегической ресурсной базы» экономического роста России, обозначение Северного морского пути как «конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации» и явное повышение «обеспечения суверенитета и территориальной целостности» России до уровня основного национального интереса в Арктике. В «Основах государственной политики» также определены основные вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике. Это «попытки ряда иностранных государств» в одностороннем порядке «пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике», «воспрепятствование осуществлению Российской Федерацией законной хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных государств», а также «наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике» и деятельность НАТО в регионе.

Но есть еще и Китай. В январе 2018 года Китай представил свою Арктическую стратегию, в которой заявил, что Китай является «околоарктическим» государством. Далее в документе содержится призыв к более активному участию Китая в развитии арктических морских путей в рамках так называемого «Полярного шелкового пути», к расширению работ по «разведке и эксплуатации ресурсов» в регионе и повышению роли Китая в работе региональных форумов. Китай также рассчитывает на повышении роли китайских вооруженных сил в защите интересов Китая в Арктике. Проще говоря, Китай видит себя активным участником и главной влиятельной силой и заинтересованным лицом в арктических делах. Он также признает, что ему необходимо развивать потенциал, необходимый для проецирования силы — войска, инфраструктуру, базы и так далее, что позволило бы ему выполнить свое предназначение в Арктике.

Эти стратегические цели и задачи явно несовместимы. И хотя, наверное, есть способ справиться с реализацией некоторых из них в рамках региональных форумов по управлению, таких как Арктический совет, решить их или как-то согласовать не получится. Наоборот, по мере повышения экономических и геополитических ставок взаимодействие этих конкурирующих и конфликтующих целей и задач, скорее всего, приведет к углублению разногласий, усилению соперничества, к конфликтам и, возможно, даже к откровенной вражде. Именно возможность этого усиления конфронтации — того, что самая холодная из холодных войн может стать горячей, должны иметь в виду президенты Джо Байден, Владимир Путин и Си Цзиньпин, когда будут действовать в соответствии со своими стратегическими целями и задачами в Арктике в будущем.

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