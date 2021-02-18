Инвестиции обходят Беларусь стороной 4 18.02.2021, 11:29

2020 год стал худшим за пятилетие.

Чиновники отчитались о привлечении иностранных инвестиций в страну. Самое время проверить, что реально происходит в этой сфере, сообщает banki24.by

Недавно статорганы сообщили, что в 2020 году наша страна привлекла 6 млрд USD иностранных инвестиций. И действительно, если свалить все источники поступлений в кучу, получится 6,006 млрд USD.

А вот если разобраться, как получились и из чего состоят те самые 6 млрд USD, станет грустно.

Во-первых, есть спад к 2019 году, когда власти насчитали 7,233 млрд USD. Во-вторых, 3,863 млрд USD в 2020-м приходится на разнообразные долговые инструменты — кредиты и займы, дебиторку, кредиторку, лизинг и прочие инструменты на условиях возвратности и платности.

Далее из оставшихся денег 1,942 млрд USD представлены реинвестированием. То есть иностранный инвестор решил пока не выводить деньги из страны, а оставить их на объекте. По сути, это инвестиции по уже начатым ранее проектам.

На прямые инвестиции в форме участия в капитале остается всего 199,9 млн USD. В узком смысле это и есть поток новых денег в Беларусь. Скромность этого показателя демонстрирует, насколько белорусская экономика сегодня привлекательна для внешнего мира.

Согласитесь, менее 200 млн USD на страну с населением 9,3 млн человек и ВВП в объеме 60,4 млрд USD — это просто неприличная сумма. Более того, в предыдущие годы инвестиционный поток был гораздо больше.

Сравните: за 2019 год прямые инвестиции в капитал составили 345,1 млн USD, за 2018-й — 423,4 млн USD, за 2017-й — 343,6 млн USD, за 2016-й — 295,7 млн USD. Таким образом, 2020 год стал худшим за пятилетие в плане привлечения ресурсов новых инвесторов.

Если посмотреть на региональную структуру этих инвестиций, то страна четко разделится на Минщину и всех остальных. Минск привлек 85,7 млн USD, Минская область — 70,8 млн USD.

При этом в Минской области по сумме инвестиций лидируют районы, прилегающие к столице. Можно сказать, что иностранным инвесторам интересна прежде всего минская агломерация, а в другие территории деньги идут по остаточному принципу.

Самый печальный пример — это Гомельщина. На всю область за 2020 год нашлось только 347,4 тыс. USD инструментов участия иностранных инвесторов в капитале.

Страновая разбивка по участию в капитале предприятий с иностранными инвестициями выглядит так: Россия — 21,6 млн USD, Британские Виргинские острова — 13,2 млн USD, остров Джерси — 8,6 млн USD, Иран — 36,5 млн USD, Кипр — 30,9 млн USD, ОАЭ — 14,6 млн USD, США — 14,7 млн USD, Чехия — 12,7 млн USD.

Заметно, что в списке стран велика доля территорий со специфическим режимом налогообложения. Не исключено, что в эту же группу можно включать и США, так как внутри них есть интересные юрисдикции типа штата Делавэр.

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