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В Конгресс США внесли резолюцию по Беларуси

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  • 18.02.2021, 12:38
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В Конгресс США внесли резолюцию по Беларуси

Документ призывает к введению новых санкций против незаконного режима Лукашенко.

В Конгресс США внесена резолюция «Поддержка народа Беларуси и его демократических устремлений и осуждение фальсификаций выборов с последующим жестоким подавлением мирных демонстрантов незаконным режимом Лукашенко».

Документ внесен конгрессменами Уильямом Китингом, Марси Каптур и Брайаном Фицпатриком и передан в комитет по иностранным делам. В дальнейшем он должен быть одобрен Палатой представителей Конгресса США.

В резолюции говорится, что Палата представителей не считает прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы в Беларуси свободными и справедливыми и не признает Александра Лукашенко в качестве легитимного президента страны.

«После президентских выборов белорусы продемонстрировали свое твердое желание и приверженность демократическому будущему, выйдя мирные протесты в Минске и по всей стране, — отмечается в документе. — Белорусское гражданское общество призвало к отставке Александра Лукашенко, мирной передаче власти и организации новых, свободных и справедливых выборов».

В документе отмечается, что за прошедшие месяцы произвольным задержаниям подверглись десятки тысяч граждан, в том числе журналистов и представителей оппозиции, а правозащитники задокументировали «сотни душераздирающих сообщений о примени пыток, сексуальном насилии и другом жестоком обращении с задержанными за участие в мирных протестах».

В резолюции отмечается, что журналисты негосударственных СМИ в Беларуси сталкивают с запугиванием и уголовным преследованием, а журналисты иностранных СМИ были лишены аккредитации. В тексте, в частности, упоминаются находящиеся в заключении блогер Игорь Лосик, журналистки Катерина Борисевич, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова.

В резолюции подчеркивается, что белорусский народ «имеет право определять будущее Беларуси без нежелательного вмешательства со стороны каких-либо внешних субъектов, нарушающих независимость и суверенитет Беларуси».

Резолюция осуждает нарушения прав человека властями Беларуси и призывает прекратить любые дальнейшие акты насилия против мирных граждан.

В документе также содержится призыв к немедленному освобождению всех задержанных за участие в мирных акциях протеста.

В резолюции содержится призыв к дальнейшим санкциям в отношении белорусских властей за нарушения прав человека и фальсификацию выборов. Отмечается, что санкции должны быть согласованы США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими партнерами.

Кроме того, резолюция призывает рассмотреть также санкции в отношении «белорусских государственных компаний, которые прямо нарушили права своих работников в связи с их участием в демократическом движении».

Резолюция призывает трансатлантическое сообщество «рассмотреть вопрос о переоценке любой финансовой помощи, оказываемой режиму Лукашенко, включая участие в эмиссии государственного долга или контрактах на закупки». При этом рекомендуется увеличить поддержку белорусского гражданского общества.

Резолюция призывает провести международное расследование случаев нарушения прав человека в Беларуси во время и после президентских выборов.

В документе также говорится о необходимости проведения новых, свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.

«Палата представителей продолжает поддерживать устремления народа Беларуси к демократии, правам человека и верховенству права и вновь подтверждает, что реализация таких устремлений является единственным способом обеспечения дальнейшего укрепления суверенитета и территориальной целостности Беларуси», — говорится в резолюции.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в декабре прошлого года был принят обновленный «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», который расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси, в том числе в связи «со спорными президентскими выборами и последующими репрессиями со стороны правительства».

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