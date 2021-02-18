БАЖ: Требуем немедленно освободить журналисток Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву 18.02.2021, 12:44

Фото: «Наша Ніва»

Приговор является политически мотивированным.

Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева (Бахвалова) наказаны двумя годами лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение приняла судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук. Екатерина и Дарья 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади Перемен» в Минске, сообщает сайт «БАЖ».

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» выдвинула в связи с этим требования к властям:

— Мы считаем приговор политически мотивированным, его цель – запугать всех сотрудников медиа, чтобы они не выполняли свои профессиональные обязанности по освещению общественно значимых событий в стране, что по сути ведет к запрету на профессию.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» обращает внимание, что свобода выражения мнения и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязательствами государства (в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах, арт. 19).

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» требует:

– Пересмотра судебного решения по делу Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой (Бахваловой), журналисток канала «Белсат»;

– Освободить журналисток Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву (Бахвалову) из-под стражи;

– Прекратить преследование журналистов и медиа в стране.

Призываем белорусскую и международную общественность поддержать эти требования.

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