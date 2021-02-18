Одиозному пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Латвию за прославление нацизма 7 18.02.2021, 15:08

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Владимир Соловьев

О решении объявил глава МИД балтийской страны.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что включил российского ведущего Владимира Соловьева в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно, сообщает «Медуза».

«Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевич в своем твиттере.

15 февраля Владимир Соловьев, объясняя в эфире телеканала «Россия 1», почему он не уважает политика Алексея Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и диверсантом Отто Скорцени. Их обоих Соловьев назвал «смелыми» людьми. Говоря о Гитлере, он сказал, что тот «был очень смелым человеком» и в отличие от Навального «не косил от армии», а также «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

После эфира депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Соловьева на предмет реабилитации нацизма. Соловьев в ответ сказал, что его слова не имеют отношения к реабилитации нацизма: «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков».

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