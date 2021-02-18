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Навальный обошел Путина и стал самым упоминаемым политиком России в соцсетях

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  • 18.02.2021, 16:11
Навальный обошел Путина и стал самым упоминаемым политиком России в соцсетях
алексенй навальный

C 17 января по 16 февраля его упомянули почти 10,8 миллиона раз

За месяц после своего возвращения в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный обошел президента Владимира Путина по числу упоминаний в соцсетях. Это подсчитали «Открытые медиа» на данных из системы «Медиалогия», сообщают «Открытые медиа».

Навальный стал самым цитируемым российским политиком в соцсетях. Всего с 17 января по 16 февраля его упомянули почти 10,8 миллиона раз — на 1,3 миллиона раз чаще, чем Путина. Учитывались данные из «Вконтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, форумов и блогов.

Также оппозиционер вплотную приблизился к Путину по популярности в СМИ. Всего за месяц его процитировали около 226 тысяч раз, а президента — 291 тысячу раз. Также Навальный впервые оказался на втором месте по упоминаемости на федеральных телеканалах. За месяц его процитировали 447 раз — всего в три раз реже, чем Путина (1 397 раз).

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