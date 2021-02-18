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Храбрые белорусские пенсионеры продолжают выходить гулять

  • 18.02.2021, 16:29
Храбрые белорусские пенсионеры продолжают выходить гулять

Видеофакт.

Белорусские пенсионеры осуждают насилие, пытки и беззаконие в стране и требуют освободить политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

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