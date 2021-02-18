Минский аэропорт ввел возможность сдать ПЦР-тест, а через два дня — ее ограничил 18.02.2021, 16:48

Кто может сдать тест?

Два дня назад Минский аэропорт заявил, что «для пассажиров станут доступны три метода тестирования на коронавирус». Теперь пройти ПЦР-тестирование сможет не каждый желающий, как сообщалось ранее, а только пассажиры при предъявлении билета или посадочного талона, сообщил аэропорт в телеграм-канале. Тестирование доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам. Раньше сообщалось о том, что тест будет готов за 160 минут.

Исследование будет выполняться три раза в день: в 9.50, 12.30 и 15.10. В каждый из приемов тест смогут сдать не более 34 человек.

Результаты тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.

Стоимость тестирования методом ПЦР на 18.02.2021: для граждан Беларуси — 39,80 бел. руб., для иностранных граждан — 57,58 бел. руб.

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