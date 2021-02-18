Европейский вещательный союз вступился за осужденных журналисток «Белсата» 4 18.02.2021, 17:25

Фото: «Наша Ніва»

Они призвали немедленно освободить Андрееву и Чульцову.

За осужденных журналисток телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову вступился Европейский вещательный союз (EBU). В своем заявлении организация призвала белорусские власти освободить журналисток и позволить белорусским СМИ работать без страха преследования, сообщает "Еврорадио".

"Мы очень обеспокоены тем, что журналистов сажают за решетку за то, что они просто делают свою работу — дают людям доступ к независимым новостям и информации", — заявил гендиректор EBU Ноэл Карран.

Суд Фрунзенского района Минска 18 февраля присудил обеим журналисткам по 2 года колонии общего режима. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. На самом деле девушки просто вели стрим с "Площади Перемен", где проходила акция памяти убитого Романа Бондаренко.

Кстати, вчера депутаты Европарламента начали сбор подписей к EBU с призывом отстранить Беларусь от Евровидения.

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