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Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального

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  • 18.02.2021, 19:03
Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального

Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог «акта Магнитского».

Более 120 политиков, общественных деятелей, правозащитников и активистов из разных стран призвали Евросоюз придать ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального "самую высокую степень важности". Об этом говорится в письме, направленном председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателю Евросовета Шарлю Мишелю в четверг, 18 февраля, передает DW.

Подписавшие этот документ призывают ЕС "добиваться безусловного и немедленного освобождения" Навального, а также прекращения полицейского насилия против жителей России, участвующих в мирных протестах в его поддержку. Режим санкций ЕС за грубые нарушения прав человека, ставший аналогом "акта Магнитского", должен быть использован для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав мирных демонстрантов и Навального, а также к его отравлению, отмечается далее.

Санкции против "стратегических проектов режима Путина"

Если власти России откажутся от честного сотрудничества, должны быть введены санкции в отношении лиц и компаний, несущих ответственность за "террористическую политику режима" и нарушения прав человека, а также против "таких стратегических проектов, приносящих выгоду режиму Путина, как газопровод "Северный поток - 2", указывают далее авторы письма.

Среди соавторов письма - Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза-младший, Гарри Каспаров, Олег Сенцов, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, депутаты Европарламента, профессора из Японии, Грузии, Эстонии и Германии.

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