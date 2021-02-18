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Россия порежет на металлолом самый большой в мире атомный крейсер

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  • 18.02.2021, 20:13
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Россия порежет на металлолом самый большой в мире атомный крейсер
фото: militaryarms.ru

«Адмирал Лазарев» сгнил и восстановлению не подлежит.

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Лазарев» решено отправить на утилизацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой материалы портала госзакупок.

Спущенный на воду Брежневым, один из четырех крейсеров проекта «Орлан» - самых тяжелых и самых больших кораблей в мире, за исключением авианосцев - отправят на разделочный стапель в августе текущего года.

Решение об утилизации корабля, который по классификации НАТО относится к «классу Киров», было принято после оценки его технического состояния, рассказал «Интерфаксу» источник в промышленности.

«Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны», - пояснил он, добавив, что «это действительно старый корабль, который уже несколько десятилетий не в строю».

Работы по утилизации будет проводить 30-й судоремонтный завод. Они завершатся к 30 ноября 2025 года.

Всего по проекту «Орлан» было построено четыре крейсера. «Адмирал Ушаков» был выведен из состава флота в 2002 году и ожидает утилизации.

Крейсер «Адмирал Нахимов» в данный момент проходит модернизацию. Затем на модернизацию отправят четвертый крейсер проекта «Петр Великий».

«Адмирал Лазарев» c 1990-х был законсервирован. Его судьба долгое время оставалась неопредленной: звучали планы как по модернизации, так и по утилизации.

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