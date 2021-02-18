В Польше будут бесплатно прививать от COVID-19 незастрахованных граждан Беларуси 18.02.2021, 20:37

В Польше вакцинация началась в конце декабря.

В Польше в ходе третьего этапа вакцинации от коронавируса будут прививать иностранцев, которые легально находятся в стране, но могут не иметь медицинской страховки.

Об этом сообщили в Минздраве Польши.

В ведомстве заявили, что иностранцы из-за пределов ЕС, которые легально находятся на территории Польши, например, у них есть карта временного и постоянного пребывания, будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши.

В Минздраве подчеркнули, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны.

Для вакцинации им нужно будет предъявить паспорт.

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