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Россия роняет донецкое прикрытие

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  • 19.02.2021, 8:31
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Россия роняет донецкое прикрытие

«Кость» застряла в горле у путинской команды.

Проблема Донбасса вновь, как кость в горле у путинской команды. Все идет к тому, чтобы Россию, наконец, официально назвали тем, кем она уже является много лет – виновницей трагедии на Востоке Украины, забравшей жизни 13 тысяч человек, и превратившей в руины один из крупнейших промышленных центров на постсоветском пространстве, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

На сегодняшний день, ни работа трехсторонней контактной группы в Минске, ни решения, выработанные в ходе Нормандского формата, не воплощены в жизнь. Причина состоит в позиции Москвы, которая будучи творцом войны на Донбассе, хочет избежать ответственности и выставить конфликт, как внутриукраинский. Население региона, в большинстве своем – обманутые заложники Кремля, для которого война стала инструментом удержания оккупированного Крыма. России нечего предложить жителям ОРДЛО, кроме гротескных визитов обанкротившихся неславянских пропагандистов, заливающих о высокой спасительной миссии Донбасса для русского мира, и конечно роли пушечного мяса. С января 2021 года россияне начали снайперскую войну, и тем самым положили конец перемирию. В тоже время, Москве никак не удалось убедить ни Украину, ни других участником Нормандских переговоров в том, что «ДНР» и «ЛНР» имеют хоть какую-то международно-правовую субъектность. Сначала в январе 2021 года провалилась попытка внедрить «общественных советников» от «ЛДНР» в ТКГ, и посол от ОБСЕ Хайди Грау лишила их права голоса. Потом в феврале на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном 6-й годовщине подписания Минска-2, представители США, Норвегии, Великобритании, Ирландии, Эстонии и других государств-участников прямо обвинили РФ в подрыве международного мира и безопасности, невыполнении своей части Минских соглашений, эскалации на фронте и блокировании работы КПВВ.

17 февраля глава украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук отошел от «минской лексики», и призвал Россию отказаться от оккупации Крыма и Донбасса. На лицо все признаки провала россиян выставить «республики» в качестве полноценной переговорной стороны, и остро стоит вопрос об изменении формата переговоров. Как вариант рассматривается привлечение к переговорам до Донбассу представителей США и Польши, и четкое признание РФ стороной конфликта, без участия всяких прокладок из марионеток. Подобная идея повергла их ступор, и представитель «ДНР» Наталья Никанорова резко предложила провести конференцию по анализу выполнения Минских соглашений с участием стран-членов ООН и международных организаций. Даже вроде для этого есть готовые неназванные иностранные представители. Донецкие «дипломаты», говорят источники в их среде, генерируют «международный креатив» после частых посещений дымного заведения «Дон кальян» по соседству с «министерством». Здесь проходит большая часть заседаний «центрального аппарата», ведь можно пыхнуть не только стандартную шишу, но и закинуться веществами потяжелее. Подобные трипы заменяют им отсутствие иностранных командировок, т.к. даже с «представительскими центрами» общение идет в основном в формате видеосвязи один раз в год, чтобы сформировать видимость работы и списать российские деньги. После провала очередного междусобойчика с участием делегатов «ЛДНР» в ООН, организованного по формуле Аррии послом РФ Небензей в декабре 2020 г. в «МИД» ДНР, возможно в последний раз пытаются показать свою состоятельность.

На «конференцию» в Минск хотят позвать итальянского сепаратиста Эдуардо Рубини, главу чешского «Славянского комитета» Яна Минаржа, председателя бельгийской ОО «Euro-Rus» Криса Романа. Это хорошо известные в узких кругах стололазы на содержании СВР-ФСБ, торгующие лицом, буквально за еду. Парадипломатическая работа ведется и по депутатам АдГ в Германии, «Лиги Севера» в Италии и Национального фронта во Франции. Вероятно, подтянутся даже представители Никарагуа, но там выкатывают очень круглую сумму за участие в подобном зашкваре. Но «ДНР» ведь богатейшая структура, и россиян можно попробовать подоить, те ведь любят всякие подобные пакости, да прикрытие нужно как-то спасать.

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