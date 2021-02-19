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В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса

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  • 19.02.2021, 19:46
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В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса
иллюстрационное Фото

Минздрав не сообщает, как будет распределяться вакцина и кто может сделать прививку.

В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, сообщает телеграм-канал Минздрава.

Вакцину 19 февраля доставил в Беларусь авиаперевозчик AirChina. Сегодня состоялась торжественная церемония подписания документов по передаче гуманитарного груза.

Минздрав пока не сообщает, как будет распределяться вакцина и кто может сделать прививку. Ранее в Беларуси прививали только российской вакциной.

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