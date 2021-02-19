В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса

В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса5
- 19.02.2021, 19:46
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Минздрав не сообщает, как будет распределяться вакцина и кто может сделать прививку.
В Минск доставили 100 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, сообщает телеграм-канал Минздрава.
Вакцину 19 февраля доставил в Беларусь авиаперевозчик AirChina. Сегодня состоялась торжественная церемония подписания документов по передаче гуманитарного груза.
Минздрав пока не сообщает, как будет распределяться вакцина и кто может сделать прививку. Ранее в Беларуси прививали только российской вакциной.