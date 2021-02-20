закрыть
21 февраля 2021, воскресенье, 0:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт о «плановых» перебоях на БелАЭС: Остановка энергоблока несколько раз за два месяца - какая-то чушь

1
  • 20.02.2021, 22:26
  • 3,792
Эксперт о «плановых» перебоях на БелАЭС: Остановка энергоблока несколько раз за два месяца - какая-то чушь
Фото: DPA

Про очередные «плановые» перебои на Островецкой АЭС.

Первый энергоблок БелАЭС в Островце вновь отключали от сети. И снова якобы «планово». Месяц назад первый энергоблок также отключали после того, как сработала система охраны генератора, передает «Белсат».

Через неделю его запустили. Почему АЭС сначала торжественно открывают, а потом – отключают якобы «по плану»?

В прошлом году 7 ноября Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день вырабатывание электроэнергии приостановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Сегодня уже третье за последние три месяца. «Безопасных атомных станций нет», – уверен профессор, доктор технических наук Георгий Лепин:

«Сами эти блоки настолько ненадежны, что их постоянно приходится корректировать, включать-выключать… Это обычная для атомных станций такая система. Ну, и сами понимаете: что это за энергоблок, который за два месяца несколько раз останавливается, – какая-то чушь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников
Мы гордимся вами, девочки
Мы гордимся вами, девочки Ирина Халип
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу Наталья Радина
Стоп-кадры сельского хозяйства
Стоп-кадры сельского хозяйства Константин Скуратович