Эксперт: Сутью экономической политики Лукашенко было производство иллюзий 3 21.02.2021, 16:29

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Иллюстрационное фото: tut.by

Властям осталось только делать вид, что ничего не происходит.

Известный экономист Сергей Чалый рассказал в своем блогер о том, что можно услышать на совещаниях с участием руководства страны. Его цитаты приводит «Салiдарнасць».

— Что я могу сказать о «Мотовело»? О покойниках либо хорошо, либо ничего, — в очередном выпуске Чалый.Live известный экономист ответил на вопросы об экономической политике властей и причинах попыток сохранить советское промышленное наследие.

Эксперт поделился наблюдением: нужно внимательно слушать то, о чем говорят на совещаниях с участием Лукашенко. По его словам, вся суть современной экономической политики страны сводится к производству иллюзий:

— Давайте мы будем делать вид. Делать вид, что у нас нет политического кризиса. Что у нас есть огромный научный, экономический потенциал, который позволяет нам производить практически все, за исключением отдельных деталей.

Чалый привел в пример недавнее посещение «Горизонта», на котором шла речь о том, что это предприятие едва ли не способно заменить собой Парк высоких технологий. Если убрать слова об «огромном потенциале» «Горизонта» и ему подобных предприятий, и послушать, о чем говорили на совещании, отмечает эксперт, то окажется, что речь шла совершенно об ином:

— Главный вопрос, который звучал. Вот у нас же есть корпуса, слишком большие для нынешнего производства. Давайте подумаем, что с ними делать, с этими площадками. Только не стройте там жилье, говорил Лукашенко, обсуждая «Мотовело». То есть, о чем речь? Они уже сейчас смотрят на это, как на кладбище, которое нужно чем-то застроить.

Сергей Чалый задался вопросом о сути политэкономической программы Лукашенко. Тот, по мнению аналитика, считал и продолжает считать себя политическим деятелем мирового уровня, которому мало пространства Беларуси:

— Ему хочется быть больше, чем президентом Беларуси. Отсюда и эти выражения про «клочок земли», все эти годы малой родины. Он давно работал на то, в том числе и над созданием проекта союзного государства, чтобы претендовать на лидерство на всем постсоветском пространстве.

По мнению Чалого, построенная Лукашенко модель изначально подчинялась не экономической логике. Это было риторическое противопоставление России. Белорусский правитель как бы показывал потенциальному российскому избирателю: мол, смотрите, как у меня все эффективно устроено — деньги у нас тратятся не на яхты и имения для избранных, а делятся равномерно между всеми.

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