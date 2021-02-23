Вымирающие силы: армию России хотят комплектовать мигрантами 4 23.02.2021, 14:03

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По подобному пути шла Римская империя накануне полного упадка.

На российскую армию надвигается демографический кризис. Согласно докладу ООН «Перспективы народонаселения мира», в 2020 году в России насчитывалось 14,25 млн мужчин призывного возраста, в 2025 году этот показатель сократится до 11,55, а в 2030-м – и вовсе до 11,23 миллиона. Это означает, что в течение 10 лет число годных к воинской службе мужчин в РФ уменьшится на 20%. Причем прогнозы строились до пандемии коронавируса, а значит, изменения могут быть еще более существенными, пишет ghall.com.ua.

Как считают эксперты, в российской армии на низовых должностях уже сложился существенный некомплект в 100 тыс. человек и дефицит солдат продолжает стремительно расти. Пока для решения этой проблемы применяется система псевдоконтрактов, когда солдат-срочников, которые должны служить год, уговаривают заключать контракты на два года. Но этот способ становится все менее эффективным, особенно в условиях, когда количество призывников стремительно сокращается.

В России 6,31% трудоспособных мужчин привлечены к военной службе. Если сохранить численность Вооруженных сил в миллион человек с учетом прогноза сокращения потенциальных призывников к 2030 году, придется повысить этот уровень до 7,79% в 2025 году и до 8,01% в 2030 году. Для сравнения: этот показатель в США – 3,86%, в Китае – 1,24%, в Украине – 4,82%, в Польше – 3,16%.

Паспорт как приманка

Как вариант решения проблемы рассматривается возможность привлечения в российскую армию мигрантов. В 2014 году эту идею поддержала Федерация мигрантов России. В организации заявили, что Вооруженные силы РФ могут рассчитывать примерно на 100 тыс. «штыков» из числа приезжих. Но вопрос, судя по всему, в первую очередь упрется в деньги.

Строго говоря, дорога иностранцам для службы в Российской армии открыта уже давно. Соответствующий закон действует уже почти 20 лет. При этом огромного наплыва новобранцев из-за границы что-то не наблюдалось. Всего такой возможностью воспользовались около тысячи человек. А сейчас, по приблизительным оценкам, в России служат всего 200–300 иностранцев. Интересно, что они не принимают присягу, а только обязуются соблюдать Конституцию, «достойно исполнять воинский долг» и «исполнять приказы командиров». Срок контракта – пять лет, денежное довольствие – стандартное, а главным стимулом для службы выступает упрощенное получение российского гражданства. Но этого, как видно, оказывается мало. Об увеличении расходов на иностранных наемников речи даже не идет.

Пока что российские функционеры изыскивают возможности пополнить ряды новобранцев без дополнительной нагрузки на бюджет. К примеру, в 2013 году были внесены изменения в законы, согласно которым все молодые люди, получившие российское гражданство, обязаны отслужить в Вооруженных силах по призыву. А в 2014 году в комитете Госдумы по обороне обсуждалась возможность разрешить службу по призыву нелегалам, родившимся на территории РФ. В качестве бонуса предлагалось по окончании службы выдавать им российские паспорта.

А если война?

По большому счету в армии сохраняется настороженное отношение к иностранцам-контрактникам. Ведь сложно предсказать, как они себя поведут при возникновении конфликта интересов. Также очевидно, что о патриотизме, на который делается ставка при воспитании российских солдат, в отношении мигрантов говорить не приходится. В любом случае присутствие иностранцев в армии создаст дополнительные проблемы командованию. Анатолий Цыганок, руководитель российского Центра военного прогнозирования считает, что подобное решение имеет множество подводных камней и может привести к множеству конфликтов.

«В Российской армии даже к выходцам с Кавказа отношение весьма неоднозначное, что становится причиной многочисленных межнациональных конфликтов. Это говорит о том, что вряд ли иностранцу будет служиться комфортно, а это отрицательно отразится на воинской дисциплине», – заявил эксперт.

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