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В Тбилиси сторонники оппозиции установили палатки у парламента

  • 23.02.2021, 16:51
В Тбилиси сторонники оппозиции установили палатки у парламента
фото: RFL/RL

Протестующие требуют освободить оппозиционного лидера.

В Грузии сотни сторонников оппозиции, протестующие против ареста лидера "Единого национального движения" (ЕНД) Никанора Мелии, установили палатки у здания парламента, сообщает "Радио Свобода".

Оппозиционеры, переместившиеся к парламенту с площади у Госканцелярии, говорят, что не намерены прекращать акции в центре Тбилиси.

Движение на проспекте Руставели в связи с протестом приостановлено. Однако, сотрудники полиции пока не препятствуют собравшимся.

Ранее стало известно, что 26 февраля в Тбилиси пройдет большое шествие оппозиции с требованием освободить Никанора Мелию.

Утром во вторник он был задержан в офисе "Единого национального движения", которое возглавил в конце прошлого года. Мелию обвиняют в организации беспорядков у стен грузинского парламента в июне 2019 года, когда в стране проходили акции против визита российского депутата Сергея Гаврилова.

В столкновениях между полицией и сторонниками Мелии в ходе силовой операции 23 февраля пострадали 17 человек, более 20 были задержаны за неподчинение властям.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Никанора Мелии на арест за неуплату увеличенной суммы залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры страны.

18 февраля в отставку с поста премьер-министра Грузии подал Григорий Гахария. Он заявил о разногласиях с правящей партией "Грузинская мечта" относительно исполнения решения суда по делу лидера ЕНД.

Вечером 22 февраля новым главой правительства парламент утвердил Ираклия Гарибашвили, который назвал Мелию "криминалом" и анонсировал исполнение постановления суда.

Международные партнеры Грузии высказали обеспокоенность в связи с арестом лидера крупнейшей оппозиционной силы страны. В частности, в комментарии посольства США говорится, что Грузия тем самым отступила на своем пути к укреплению демократии.

Спецпредставитель НАТО в Закавказье Джеймс Аппатурай написал в "Фейсбуке", что Североатлантический союз ожидает от Грузии, как от близкого партнера, развития евро-атлантических демократический стандартов, которые она старалась соблюдать и поддерживать. "Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий", - подчеркнул Аппатурай.

Сам Никанор Мелия и его соратники называют преследование политически мотивированным. Основатель партии "Единое национальное движение", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий сейчас в Украине, обратился к грузинскому народу с призывом выйти на улицы, чтобы "защитить не только Никанора Мелию, но и свою свободу и свободу страны".

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