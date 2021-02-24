Эксперты о «заморозке» цен: Адекватным решением проблемы это назвать сложно 2 24.02.2021, 17:55

Вместо решения проблем решено все же сражаться с их последствиями.

Постановлением Совмина цены на социально значимые товары (62 наименования) и на 50 наименований лекарств должны быть заморожены до конца февраля. В следующие месяцы они могут расти только на 0,2%.

При этом годовая инфляция по итогам января составила 7,7%. Цены за первый месяц года увеличились на 1,1%.

— Целевая задача решения правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса. При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Республике Беларусь, — сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

"Еврорадио" узнало, чем опасно такое решение и почему в действительности оно мало поможет сдержать цены.

"Чтобы цены не росли, нужно устранить причину"

Решение Совмина объясняется тем, что в последние полгода рост цен ускорился. При этом ресурсов повышать реальные заработные платы у государства нет. Ведь последние два года оплата труда и так сильно опережала производительность.

Кроме того, на разгон инфляции влияет обесценивание белорусского рубля, которое происходило последние полгода.

— Если у тебя нет возможностей увеличить доходы, ты можешь попытаться сделать так, чтобы цены не росли. Но для этого нужно устранить причины, например, снизить девальвационные ожидания, минимизировать предпосылки для девальвации или, если это актуально, сократить масштабы раздачи денег "нуждающимся" госпредприятиям. И конечно, подробно объяснить, что ты собираешься делать и как это поможет решить проблему роста цен. Для этого нужна коммуникация с людьми, которая у нас, к сожалению, все больше напоминает монолог, — говорит директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Вместо решения проблем решено все же сражаться с их последствиями.

Эффект будет краткосрочным

— В учебниках экономики, которые правительство считает чем-то примитивным, цены рассматриваются как балансирующая переменная, которая отражает состояние рынка. Решение напрямую регулировать цены будет приводить к нарушению рыночного механизма. Это будет выражаться в возникновении дефицита или дополнительной нагрузки на производителей, если они будут принуждаться поставлять товары по заниженным ценам, — говорит старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

При регулировании цен издержки производителей и импортеров увеличатся. Ведь, например, компоненты для производства лекарств могут покупаться за зарубежную валюту, курс которой растет.

— Если речь идет о товарах, которые производятся в Беларуси, но рублевые издержки производства которых выросли из-за обесценения рубля или, например, административного повышения зарплат и тарифов, то их производители будут искать выход — от прекращения нерентабельного производства до переключения на те товары, цены на которые не регулируются, — говорит Александр Чубрик.

Именно так может возникнуть дефицит и черный рынок, прямо как в Советском Союзе. При более мягком сценарии цены вырастут еще сильнее, чем без регулирования.

Эксперты отмечают, что в убыток бизнес работать не будет, значит, производителям и импортерам придется либо закрываться, либо придумывать пути обхода ограничений. Тем более что за всю историю сдерживания цен в Беларуси бизнес к этому приспособился.

— Попытка регулировать цены может дать очень короткий эффект. Тебя застали врасплох, и в текущем месяце ты не смог поднять цены. Но уже в следующем ты подготовишься: зарегистрируешь новый товар, поменяешь название и состав. И появится новый товар, на который цена не регулируется, — продолжает Александр Чубрик.

Выходит, к естественному росту цен прибавится их увеличение за счет издержек на то, чтобы обойти ограничения.

— Мало того, ты будешь закладывать в цены еще и риски будущего введения регулирования и повышения цен. То есть цены будут повышаться с запасом. Если посмотреть на нашу историю, то мы увидим, что в периоды жесткого регулирования цен они росли быстрее, чем в периоды минимального регулирования.

Почему выбрано именно такое решение?

По мнению Дмитрия Крука, прямое регулирование цен — желание завуалировать системные проблемы.

— Адекватным решением проблемы это назвать сложно. На динамику цен влияет монетарная политика, то есть с ее помощью решается вопрос инфляции. В монетарной политике же противоречие сидит на противоречии. С одной стороны, есть ускоряющаяся инфляция. С этой позиции необходимо вести речь об ужесточении политики, повышении ставок в экономике.

С другой стороны, по словам собеседника, монетарная политика не может игнорировать фактор финансовой стабильности. При повышении процентных ставок стоит ожидать финансовой дестабилизации закредитованных госпредприятий.

— То есть источник проблем кроется в секторе госпредприятий, который во многих случаях является неэффективным. У нас пытаются закрыть глаза на его неэффективность, но так, чтобы это ни на что не повлияло. Так не бывает. Даже такие краткосрочные проблемы, как ускорение инфляции, упираются в системные.

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