В «британском» штамме COVID-19 нашли необычную мутацию 1 3.02.2021, 12:29

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Как это скажется на действии вакцин?

В «британском» штамме COVID-19 была обнаружена мутация, которая может позволить коронавирусу быть устойчивым к иммунной защите. Мутация, которую назвали E484K, уже была частью генетического кода вариантов COVID-19, обнаруженных в Южной Африке и Бразилии, пишетCNN.

Согласно сообщению Общественного центра здравоохранения Англии, мутация была недавно обнаружена минимум в 11 образцах штамма В.1.1.7. Это может означать, что «более заразный» вариант коронавируса также рискует стать устойчивым к иммунной защите, которую получает организм человека после прививки, или это может означать большую вероятность повторного заражения среди людей, которые уже переболели коронавирусом.

"Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин", - сказал доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер.

Он добавил, что новая «находка» также является предметом постоянного мониторинга в США, где темпы по поиску вариантов коронавируса с помощью генетического секвенирования отстают в скорости от Великобритании. Тот факт, что впервые эту мутацию обнаружили в Великобритании, "может быть результатом их надежной программы геномного надзора", считает Фовер.

Эксперты говорят, что пока рано прогнозировать, насколько сильно эта мутация повлияет на траекторию движения COVID-19 в Великобритании и во всем мире. Однако есть исследования, которые свидетельствуют о том, что E484K может быть ключевым виновником того, почему некоторые вакцины показывают меньшую эффективность, в частности в Южной Африке.

Недавно компания Novavax объявила, что ее вакцина была эффективной на 89% в исследовании фазы 3 в Великобритании, но оказалась эффективной лишь на 60% в отдельном исследовании фазы 2b, проведенном в Южной Африке. Подобным образом, в исследовании фазы 3 Johnson & Johnson's эффективность вакцины отличалась в зависимости от страны: 72% в США против 57% в Южной Африке. В обоих исследованиях 90-95% случаев в Южной Африке были связаны с вариантом B.1.351, содержащим мутацию E484K.

Но большая часть ранних доказательств способности этой мутации обходить иммунную защиту происходит от лабораторных исследований, которые показывают, что антитела, кажется, менее способны «связывать» спайковые белки, возникающие в результате мутации.

Недавно проведенное исследование показало, что антитела вакцинированных людей были менее эффективными при нейтрализации «синтетического вируса», который содержал ключевые мутации с B.1.1.7 плюс E484K. Для того, чтобы защитить организм от мутации E484K, вероятно, может понадобиться большее количество антител.

В ходе исследования были взяты пробы крови у 23 человек, что получили одну дозу вакцины Pfizer / BioNTech за три недели до этого, со средним возрастом 82 года. Исследование не показало, как это повлияло на реальную вероятность людей заразиться различными вариантами вируса.

Вирусолог из Университета Рокфеллера Пол Бениаш отметил, что мутация E484K "появлялась эпизодически" в нескольких образцах вируса в течение месяцев, но до недавнего времени она, казалось, не давала вирусу весомого «преимущества».

Однако это совсем другая история в таких местах, как Южная Африка, где много людей уже переболели коронавирусом. В понедельник известный американский врач Энтони Фаучи отметил «очень высокий уровень реинфекции». Таким образом, люди, которые переболели коронавирусом ранее, вероятно, менее защищены от повторного инфицирования.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, штамм В.1.1.7, который впервые был зафиксирован в Великобритании, был обнаружен минимум в 70 странах мира, в том числе уже известно о 470 случаях в США.

Эксперты утверждают, что широкое тестирование, соблюдение мер безопасности и быстрое развертывание кампании вакцинации являются критически важными факторами, особенно на фоне мутаций коронавируса.

В середине декабря британское правительство сообщило о распространении мутировавшей разновидности коронавируса SARS-CoV-2: новый штамм выявили в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. Он считается более заразным.

Немецкие эпидемиологи установили, что первый известный случай новым штаммом вируса был зафиксирован еще в ноябре.

Первым в ЕС решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли Нидерланды. «Британский» штамм уже выявили в Италии, Дании и других европейских странах, а также в Австралии, Южной Корее, Иордании, ОАЭ и ЮАР.

7 декабря в Великобритании началась кампания массовой вакцинации против коронавируса. В первую очередь будут прививать людей старше 80 лет и медицинский персонал. Лондон заказал 40 миллионов доз препарата Pfizer/BioNTech для вакцинации 20 миллионов человек.

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