Немецкие медики нашли уязвимые места у коронавируса 3.02.2021, 15:28

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Исследователи обратили внимание на расположение S-белка.

Ученые Институтов Общества Макса Планка в Германии нашли слабые места коронавируса. Это поможет определить перспективные лекарственные препараты для лечения COVID-19, пишет lenta.ua.

Одна группа ученых подробно изучила S-белок, который в народе назвали «шипом». Именно он участвует в связывании коронавируса с рецептором человеческих клеток ACE2 и позволяет патогену сливаться с клеточной мембранной и высвободить свой генетический материал внутрь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Расположение S-белка является для коронавируса уязвимым местом. Он находится на поверхности оболочки вируса, что делает его удобной мишенью для вакцин и лекарственных препаратов.

Другая группа ученых исследовала действие лекарства ремдесивир. Противовирусный препарат, как было известно, может блокировать активность фермент. Однако ученые в новой работе доказали, что его действие непродолжительно. Ремдесивир замедляет репликацию вируса, но не останавливает его полностью.

Ученые Институтов Общества Макса Планка планируют выяснить взаимодействие других препаратов с РНК SARS-CoV-2, чтобы определить самый эффективный из них.

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