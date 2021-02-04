«Дело Румаса»: Внутри системы идет схватка бульдогов? 23 4.02.2021, 9:10

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фото с сайта export.by

Банкирам и чиновникам нужно определиться.

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас находится за границей, рассказала журналистам его жена. Как сообщают независимые СМИ, соратники Румаса —председатель «Борисовдрева» Геннадий Сысоев и топ-менеджеры Белагропромбанка —вероятно находятся на допросе по делу коррупции или даже в следственном изоляторе, сообщает «Белсат».

Вчера утром ряд СМИ сообщил о вероятном задержании бывшего премьера. В КГБ информацию ни подтвердили, ни опровергли. Позже Жанна Румас в комментарии tut.by заявила, что ее муж – за границей.

Сергей Румас занимал пост премьера с августа 2018-го по июнь 2020-го. На этот период пришлась тайная подготовка к «глубокой интеграции» с Россией, эпидемия коронавируса и начало избирательной кампании с появлением политзаключенных. Все это время Сергей Румас был лоялен к Лукашенко.

Тем не менее 16 августа 2020 года Жанна Румас опубликовала совместное с мужем фото на фоне протестов. Позже снимок был удален.

Вчера стало известно, что в связи с делом Румаса топ-менеджеры «Белагропромбанка» находятся «на разговоре в правоохранительных органах». Также не выходит на связь бывший председатель правления «Белинвестбанка», а ныне глава «Борисовдрева» Геннадий Сысоев. Именно Сергей Румас как бывший глава Банка развития занимался делом модернизации деревообработки.

Экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич обращает внимание: «Вся экономическая система Беларуси пропитана кормлениями окружения Лукашенко, в которых участвуют и государственные предприятия, и банки, и правоохранительные органы».

«Информация о вероятном задержании банкиров свидетельствует, что удерживающие власть погрузилась в абсолютную паранойю и начали преследовать людей системы.

Внутри системы идет схватка бульдогов между собой, и люди пишут доносы друг на друга и пытаются лишиться конкурентов. Поэтому единственное, что можно посоветовать и банкирам, и чиновникам, которые еще остались в системе: думайте головой, решайте, что теперь делать, ведь придут по каждому», — резюмирует «Белсат».

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