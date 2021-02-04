Ученые разгадали тайну глиняного панциря мумии, которую положили в чужой саркофаг 3 4.02.2021, 17:20

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Археологи изучали необычную мумию на протяжении последних 20 лет.

Команда австралийских исследователей установила, кто покоится в деревянном саркофаге из университетского музея и зачем мумии глиняная оболочка, пишет «Вокруг света. Украина».

Этот раритет в 1860 году подарил музею Сиднейского университета (Chau Chak Wing Museum) коллекционер сэр Чарльз Николсон. Мумия в странном панцире покоилась в деревянном саркофаге.

Археологи изучали необычную мумию на протяжении последних 20 лет. А недавно команда археолога Карин Совады из Университета Маккуори сделала сразу несколько удивительных открытий.

В этом ученым помогли современные методы исследования. В том числе усовершенствованная компьютерная томография и радиоуглеродное датирование.

Что установили археологи?

Прежде всего, они усомнились, что в деревянном гробу покоится та, чье имя написано на саркофаге: некая Меруа. Исследователи определили, что возраст мумии и саркофага не совпадают.

Титулованная особа по имени Меруа умерла около 1000 года до н. э., как свидетельствовала надпись на саркофаге. А тем временем радиоуглеродное датирование показало, что человек в глиняной оболочке упокоился раньше: примерно в 1200–1113 гг. до н. э.

Как это можно объяснить? Сэр Чарльз Николсон приобрел мумифицированное тело в деревянном гробу во время поездки в Египет в 1850-х гг. Вероятнее всего, продавцы поместили мумию в чужой гроб.

Археологи долгое время не могли определить пол человека, который в нем покоится. А теперь, наконец, установили, что речь идет о женщине. Об этом свидетельствовали костные вторичные половые признаки: тазовые кости, челюсть и форма черепа (первичные были удалены при мумификации). На момент смерти ей было 26-35 лет.

Новое сканирование также прояснило назначение грязевого панциря. Он защищал тело от повреждений. Анализ показал, что вскоре после мумификации тело покойницы повредили. И чтобы восстановить форму мумии, ее обмотали слоями соломы, которую доставили из Средиземноморья, а также льна и глины.

Ранее этот метод не был описан в научной литературе. Сиднейские археологи намерены в ближайшем будущем изучить его глубже.

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