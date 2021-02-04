Белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков 4 4.02.2021, 21:21

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Военная техника

Фото: Госпогранслужба

Мужчина спрятал груз в днище машины.

Гражданин Беларуси пытался незаконно ввезти в Украину товары военного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 4 февраля, в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.

Мужчина спрятал груз в днище машины. Он пытался ввезти в соседнеи государство 12 приборов наблюдения командира танка.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. Решается вопрос о начале досудебного расследования.

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