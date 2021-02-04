закрыть
4 февраля 2021, четверг, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков

4
  • 4.02.2021, 21:21
  • 1,326
Белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков
Военная техника
Фото: Госпогранслужба

Мужчина спрятал груз в днище машины.

Гражданин Беларуси пытался незаконно ввезти в Украину товары военного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 4 февраля, в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.

Мужчина спрятал груз в днище машины. Он пытался ввезти в соседнеи государство 12 приборов наблюдения командира танка.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. Решается вопрос о начале досудебного расследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин