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Зеленский на русском записал обращение о санкциях против каналов кума Путина

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  • 5.02.2021, 20:20
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Зеленский на русском записал обращение о санкциях против каналов кума Путина
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоблог, в ходе которого говорил в том числе о санкциях против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Видео обнародовали на странице президента в Facebook 5 февраля.

"Начну с цитаты украинского писателя, которого – как и украинские территории – мы никому не собираемся отдавать или дарить. Это Михаил Булгаков", – сказал Зеленский на украинском и продолжил на русском: "Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом карманные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите на обед порцию сочной и отборной брехни".

Зеленский объяснил, почему решил записать сегодняшний влог на русском. "На этом языке – особенно в последнее время – нашим людям вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском", – сказал он и извинился, что говорит не на государственном.

"Я очень хочу, чтобы меня четко услышала та часть людей, которые в силу разных причин относится к украинскому языку с опаской и наивно верит, что если на русском и по телеку – то это точно правда", – сказал он.

Зеленский, кроме прочего, в своем влоге подчеркнул, что решение СНБО о санкциях против Козака, и каналов, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, – законно, логично, оправданно и справедливо.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

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