Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске
- 6.02.2021, 8:12
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Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.
Жители минской Масюковщины вышли на акцию, чтобы показать: Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, и белорусы буду защищать память о нем от хамских высказываний посольства РФ.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Минчане жестко ответили российскому посольству на его выпады. «Позор имперским оккупантам!», — заявили участники акции.