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Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске

  • 6.02.2021, 8:12
  • 1,274
Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске

Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.

Жители минской Масюковщины вышли на акцию, чтобы показать: Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, и белорусы буду защищать память о нем от хамских высказываний посольства РФ.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Минчане жестко ответили российскому посольству на его выпады. «Позор имперским оккупантам!», — заявили участники акции.

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