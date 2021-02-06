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Эксперты назвали сроки масштабной девальвации в Беларуси

  • 6.02.2021, 9:03
Эксперты назвали сроки масштабной девальвации в Беларуси
Фото: tut.by

На них указывает «коллективный разум» вкладчиков.

Когда человек рискует своими сбережениями, доверяя их банку, а размещение денег на депозит, особенно срочный, и тем более в безотзывном варианте – это всегда риск, даже если он совсем незначительный – поведение вкладчика становится индикатором его настроений и ожиданий относительно ближайшего будущего.

Главные, и можно сказать – традиционные риски белорусского вкладчика – это риски курсовых потерь. Прежде всего – для BYN-рублевых вкладчиков – это девальвационный риск уменьшить долларовый эквивалент банковских BYN-сбережений, а ведь большинство белорусов традиционно учитывают свои личные активы именно в долларовом эквиваленте, сообщает infobank.by.

И поскольку чем дольше срок действия депозита – тем риск выше, то – чем позитивнее ожидания – тем более «длинный» (и обычно более доходный при этом) депозит выбирает вкладчик. А при негативных ожиданиях выбирается более «короткий» (но это значит – менее доходный) депозит.

То есть, чем раньше BYN-рублевый вкладчик ожидает девальвацию – тем на более короткий срок он открывает BYN-вклад. А когда речь идет о сотнях тысяч вкладчиков, а это уже – «коллективный разум», то по их действиям можно судить уже и о настроения и ожиданиях населения в целом.

Посмотрим, чего ожидает белорусский «коллективный разум» относительно валютного курса, исходя из того, на какой срок открываются сейчас срочные BYN-депозиты. Другими словами – когда вкладчики ожидают девальвацию?

Статистика Нацбанка показывает, что в стране сейчас сильнейшие девальвационные ожидания: более «коротких» вкладов – на срок до 6 месяцев – открывается сейчас на порядок (в 9 раз) больше, чем более «длинных», на срок свыше 6 месяцев.

Соотношение первых и вторых достигло исторического рекорда: еще никогда доля более «коротких» новых вкладов не была столь значительна, а более «длинных» – столь мала, как сейчас. Хотя год назад выглядело здесь все намного лучше.

По всем новым срочным депозитам физических лиц в национальной валюте удельный вес вкладов, открытых…

…на срок до 6 месяцев:

в декабре 2019 года – 59,2%

в декабре 2020 года – 90,0%

…на срок свыше 6 месяцев:

в декабре 2019 года – 40,8%

в декабре 2020 года – 10,0%.

Доходность срочных депозитов физлиц в белорусских рублях выше темпов потребительской инфляции, а на BYN-депозитах с длительным сроком действия, да еще и безотзывных – выше значительно. Поэтому самые выгодные депозиты в Беларуси в национальной валюте, с точки зрения получения самых больших процентов – это безотзывные на длительный срок.

Сейчас доходность срочных BYN-рублевых вкладов – наивысшая за 3,5 года. Достигает 20% годовых, и даже больше – как раз по «длинным» безотзывным депозитам.

Но кому важно не потерять в долларах – чаще открывают короткие и отзывные депозиты. А самые уверенные или позитивно настроенные вкладчики, или желающие рискнуть в надежде успеть хорошо заработать на высоких процентах и затем легко вывести деньги из банка и по хорошему курсу «перелиться» в валюту – открывают длинные и безотзывные депозиты.

Поэтому «коллективный разум» вкладчиков в безотзывном секторе, где нельзя вывести из банка деньги до окончания срока депозитного договора, еще лучше показывает уровень девальвационных ожиданий белорусов.

И они здесь еще выше, и также достигли рекордных значений: по безотзывным новым срочным депозитам физических лиц в национальной валюте удельный вес вкладов, открытых…

…на срок до 6 месяцев:

в декабре 2019 года – 56,4%

в декабре 2020 года – 92,7%

…на срок свыше 6 месяцев:

в декабре 2019 года – 43,6%

в декабре 2020 года – 7,3%.

Как видим, более «коротких», на срок до 6 месяцев, безотзывных срочных BYN-депозитов белорусы открывают более чем на порядок – почти в 13 раз – меньше, чем более «длинных», на срок свыше 6 месяцев.

А ведь еще два года назад соотношение было обратным: больше открывалось более «длинных» безотзывных BYN-вкладов, чем более «коротких». В апреле же 2018-го на срок до 6 месяцев вообще было открыто безотзывных BYN-депозитов физлиц всего только 23,8%, а на срок свыше 6 месяцев – 76,2%.

То есть сейчас ситуация доверия к финансово-банковской системе, к белорусскому рублю диаметрально противоположная тогдашней: девальвационные ожидания сейчас намного выше. И желающих рискнуть стало намного меньше.

И сроки, на которые открывается безотзывной BYN-рублевый вклад, также упали за 2020 год до минимального значения.

Исходя из объемов и удельных весов, средний срок нового безотзывного депозитного договора, открытого

в декабре 2019 года – 9,1 месяцев

в декабре 2020 года – 3,8 месяцев.

При этом, открытых в декабре 2020-го на срок от 1 до 3 месяцев – 63,6% от всех безотзывных, а «безвылазно» находиться «в BYN-рубле» дольше 6 месяцев рискуют совсем немногие (7,3%).

Для сравнения, в сегменте валютных вкладов физлиц средний срок нового безотзывного депозита в декабре 2020 года – 8,6 месяцев. Причина лучшего результата понятна – там нет девальвационных ожиданий.

Хотя и по валютным вкладам сроки новых депозитов значительно снизились, но на других – дефолтных – ожиданиях, из-за падения доверия к самой банковской системе и уверенности в ее стойкости, а, значит, и в сохранности сбережений.

Итак, средний срок, на который в декабре белорусы размещали деньги на срочный безотзывной BYN-рублевый депозит – не более 4-х месяцев. Это где-то до апреля-мая. Сейчас – февраль.

Таким образом, белорусский «коллективный разум» предполагает и ожидает глубокую, грозящую сильными долларовыми потерями, девальвацию BYN-рубля уже через 2-3 месяца: вкладчики не рискуют открывать депозиты на более долгий срок.

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