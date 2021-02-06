Белорусы разоблачили награжденного медалью садиста с Окрестина

Белорусы разоблачили награжденного медалью садиста с Окрестина16
- 6.02.2021, 9:36
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Медаль была вручена «За отличие в охране общественного порядка».
Инициатива By_Pol, объединяющая беларуских силовиков, публикует информацию о сотрудниках МВД, которые представлены к награждению за верную службу режиму Лукашенко в доэлекторальный и постэлекторальный периоды.
Среди таковых — начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД администрации Заводского района подполковник милиции Виталий Третьяк.
По данным By_Pol, Третьяк участвовал в избиении на Окрестина задержанных 11 августа 2020-го (об этом же ранее сообщалось в телеграм-канале «Черная книга Беларуси»). Как отмечает инициатива, милиционер получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».
О том, что происходило на Окрестина в ночь с 10 на 11 августа, можно узнать, посмотрев двухминутное видео, появившееся на телеканале «Белсат». Ролик был снят, по всей видимости, из кабины автозака. Скорее всего, его сделал водитель. В кадр попал так называемый «коридор» силовиков с дубинками, через который прогоняли задержанных при выходе из автозака.
МВД отказывалось комментировать резонансное видео.