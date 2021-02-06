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Медики назвали причины повторного заражения коронавирусом

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  • 6.02.2021, 9:39
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Медики назвали причины повторного заражения коронавирусом

Выводы основаны на наблюдениях врачей из США.

Врачи из США, которые наблюдали за второй волной COVID-19, назвали несколько причин, почему пациенты, перенесшие коронавирус, заболевают повторно. Медики полагают, что дело может быть в том, что у таких людей был слабый иммунитет, на фоне чего и происходило повторное заражение, а также причиной может быть реактивизация оставшегося в организме вируса. Результаты нового исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Специалисты отметили, что довольно редко бывает так, что переболевший COVID-19 пациент заразился вновь. Однозначного ответа по поводу того, повторно ли люди подхватили инфекцию, или же просто вирус слишком долго находился в организме, у ученых пока нет.

Так, исследователи из Медицинской школы Йельского университета рассказали о случаях, когда человек после выздоровления от коронавируса и четырехмесячного отсутствия признаков болезни и серии отрицательных ПЦР-тестов вновь начинал болеть.

Один из таких пациентов – 40-летний мужчина, попавший в больницу с COVID-19 в апреле 2020 года. У него было затруднено дыхание, присутствовал свистящий хрип. Также у него нашли несколько отягчающих факторов – это диабет 2 типа, недостаточная активность щитовидной железы и лишний вес. Он провел в клинике два месяца, но смог выздороветь.

В течение следующих трех месяцев он три раза сдавал тесты на коронавирус, результаты были отрицательными. Спустя четыре месяца, в августе 2020 года, очередной ПЦР-тест дал положительный результат на SARS-CoV-2. Через пару недель мужчину вновь доставили в больницу с одышкой и хрипом. Правда, теперь болезнь протекала легче, чем в первый раз.

Исследователи отметили, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщали о том, что положительный результат тест на COVID-19 в течение 90 дней после первоначального заражения говорит об устойчивом выделении вируса, а не о повторном инфицировании. Однако у пациента из описанного учеными случая время между двумя попаданиями в больницу гораздо больше, чем 90 дней. В связи с этим эксперты сделали вывод, что у этого пациента было два эпизода заражения.

«По мере развития пандемии COVID-19 появляются отчеты, показывающие, что возможно повторное инфицирование SARS-CoV-2, так что положительный результат тестирования РНК SARS-CoV-2 не обязательно указывает на постоянное выделение вируса в течение длительного периода времени», – заявили авторы научной работы.

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