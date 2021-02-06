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Ученые выяснили происхождение огромных линий на поверхности Марса

  • 6.02.2021, 9:59
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Ученые выяснили происхождение огромных линий на поверхности Марса

К разгадке тайны подтолкнуло наблюдение за странными явлениями в Антарктиде.

В течение многих лет астрономы спорили о том, откуда берутся странные линии на поверхности Марса. Группа американских исследователей считает, что причина кроется в подповерхностных резервуарах с соленой водой, пишет «Вокруг света. Украина».

Дженис Бишоп из Института SETI в Калифорнии и ее коллеги изучали странное поведение соляных отложений в Антарктиде. И в какой-то момент поняли, что аналогичные процессы могут быть причиной возникновения на Марсе повторяющихся наклонных линий: RSL.

Команда провела эксперимент. Грунт, похожий на марсианский, поместили в резервуар. Затем на дно резервуара добавили небольшое количество воды с хлоридными и сульфатными солями. Вода просочилась через почву и вынесла на поверхность соли. В результате образовалась корка с воздушными карманами.

Это похоже на поведение приправы с добавлением соли, заметила Дженис Бишоп. Если на нее капнуть немного воды, приправа прилипает к поверхности и образует корку.

Когда подповерхностная соленая вода Марса образует корки, воронки и провалы, могут возникнуть сезонные оползни, сказала Дженис Бишоп.

Недавние наблюдения за марсианской поверхностью показали, что RSL с большей вероятностью возникают после пылевых бурь. Высыпание пыли на тонкие соляные корки может привести к их оседанию в воздушных карманах. Это может спровоцировать сползание вниз большего количества пыли. В результате появляется то, что астрономы называют RSL.

Вся история RSL сложна, потому что нас там нет, и мы не можем проверить свои предположения, отметила ведущий исследователь. Марсоходы проникают в грунт лишь на несколько сантиметров. Они не предоставляют данных о глубинных процессах.

Тем не менее, марсоход Rosalind Franklin, запуск которого запланирован на 2022 год, сможет копать значительно глубже. И он, возможно, поможет найти объяснения многим загадочным явлениям.

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