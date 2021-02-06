Лукашенко и уголовники: как в Беларуси прячут незаконные деньги 9 6.02.2021, 11:43

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История создания криптопрачечной в нашей стране.

В январе 2019 года Беларусь запустила первую в СНГ регулируемую криптобиржу Currency.com — в народе «Кура». Проект реализован на базе Парка высоких технологий Беларуси.

На 3 февраля 2021 года известны такие данные: торговый оборот биржи составил $26,7 млн, за сутки объемы торгов на бирже увеличились на $1,6 млн, за неделю объемы составили $165 млн. В месяц на бирже осуществляют торги на $590 млн.

О том, как криптобиржа стала «прачечной» для денег режима, в своем расследовании пишут журналисты издания «Бусел».

ЭЛИТА ПРЯЧЕТ ДЕНЬГИ В «КРИПТУ»

История создания криптопрачечной Беларуси говорит о том, что изначально биржа была задумана не для того, чтобы дать белорусскому народу возможность зарабатывать на взлетевшем биткоине. Цели ее создателей – Гуцериевых, Прокопени и Лукашенко – связаны исключительно с с личными интересами. Гуцериевым нужно было куда-то деть деньги, украденные из российского бюджета. Батьке нужно обслуживать теневые бизнесы в России.

Белорусская криптобиржа стала узаконенной платформой для теневого бизнеса всего постсоветского пространства. Теперь наркодилеры и террористы могут спокойно использовать криптокошельки, которые находятся под гарантией семьи Лукашенко.

Так и появилась Currency.com — первая и пока единственная биржа, которая получила лицензию от Парка высоких технологий Беларуси и активно поддерживается государственной властью. Внезапная и быстрая смена белорусского правового поля в сфере IT неразрывно связана с желанием основателей открыть «Куру» именно в Беларуси.

КРИПТОБИРЖА BY ЛУКАШЕНКО И УГОЛОВНИКИ

Первым возжелал внести изменения в IT-законодательство минский бизнесмен Виктор Прокопеня, который ранее сидел в СИЗО КГБ за неуплату налогов в особо крупных размерах. Но, как только в дело вмешался друг Лукашенко российский миллиардер Михаил Гуцериев, вопросов у правоохранительных органов к Прокопене не осталось. Кстати, за плечами у Гуцериева разоренный российский «Бинбанк» с финансовой дырой в $9 млдр. Прокопеня еще в 2012 году выступал с предложениями о введении новшеств. Однако услышали его голос только тогда, когда в унисон с ним зазвучал голос Михаила Гуцериева. В декабре 2017 года Лукашенко подписал декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который узаконил технологии блокчейна в республике. Так, Лукашенко дал возможность мошенническим организациям сформироваться в рамках закона.

Основателями биржи стали все тот же Виктор Прокопеня и сын Михаила Гуцериева Саид. Они инвестировали в платформу около $10 млн. Желание Гуцериева поднять IT-сферу республики на мировой уровень — не совсем искреннее. Олигарх имеет сомнительную репутацию на своей родине в России, так что ему ничего не остается, кроме как заняться бизнесом в братской и для русского народа, и для его отца Беларуси. В России его ждут «Сбер», ВТБ и ряд других кредитных организаций, которым «богач» должен суммарно $5 млрд. К слову, это не первый бизнес россиянина в Беларуси. Например, Саиду принадлежит белорусский «Паритетбанк».

Своей «Курой» Гуцериев и Прокопеня под покровительством семьи Лукашенко сделали из Беларуси второй после Киргизии центр вывода капитала и обнала.

«КУРА» ЗА $10 МЛН

Виртуальная биржа работает по принципу купли-продажи. На ней торгуют активами на сырье, акциями и индексами в виде токенов, которые привязаны к базовой рыночной стоимости традиционных активов. Кроме того, проводить финансовые операции можно и с фиатными валютами — деньгами, стоимость которых устанавливается государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления, например, доллары США или евро.

Привлекательным для потенциального клиента является еще и тот факт, что операции с токенами в Беларуси освобождены от налогообложения до 2023 года. Также завлекает, что в число активов биржи вошли акции таких компаний-гигантов, как Amazon, Apple, Volkswagen и Coca-Cola.

КТО ЭТО РАБОТАЕТ?

Создатели Currency.com поют ей дифирамбы и объясняют принцип работы следующим образом: клиент покупает токен, что представляет акции компании, а Currency.com приобретает акции этих компаний через инфраструктурного партнера компанию Capital.com — еще одно детище Гуцериева и Прокопеня. Платформу контролируют ведущие финансовые регуляторы FCA и CySEC. Но в пользовательском соглашении, которое создатели платформы предлагают подписать пользователей, они, не стесняясь, заявляют:

«Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы можем использовать средства, внесенные вами на ваш аккаунт, для совершения транзакций от нашего собственного имени в наших собственных интересах при отсутствии вашей заявки для этого, в случае, если такие транзакции направлены на обеспечение нашей ликвидности».

Но у экспертов процесс инвестирования в токенизированный актив вызывает много вопросов о рисках. В самом white paper проекта прописано, что приобретение токенизированного актива создает только право требования к ООО «Карренси Ком Бел». При банкротстве платформы приобретенные клиентом токены-активы достанутся одним из кредиторов, которые получат возмещение в порядке очереди после расчетов с бюджетом, работниками и залоговыми кредиторами. Компания Capital.com продает клиентам контракт на разницу цен на акции, а не сами ценные бумаги. Клиент может попросту остаться ни с чем, только вот Гуцериев и Прокопеня — с ежемесячными $2 млрд. Финансисты, желая уберечь людей от потери денег, записывают видео, на котором в пух и прах разносят контору.

МИФИЧЕСКИЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЬ

По словам создателей биржи, инвестируя на Currence.com, разбогател 21-летний деревенский парень из Могилевской области, заработав в 2020 году больше $27 тыс. Но широкой общественности Гуцериев и Прокопеня не показали ни парня, ни его невероятные криптоуспехи. Зато отзывы о чудо-бирже вполне реальные.

«Биржа Currency.com — сборище компьютерных гениев, направленное грабить народ в международном формате», — пишут на одном из форумов в виртуальной паутине. В целом эта фраза выражает общую идею всех комментариев о бирже, которые встречаются. Так, пользователи сходятся во мнении, что вывести деньги со счета практически нереально.

Нужно суметь подтвердить, что кошелек принадлежит именно выводящему с него средства человеку. Чтобы решить этот вопрос, желающие заработать обращаются в поддержку сервиса. Она может не отвечать несколько недель. Если поддержка все же ответит, то сначала попросит сделать скриншот личного кабинета со всеми данными, которые можно знать и нельзя. Потом пользователь будет вынужден записать видео, отображающее весь процесс вхождения в личный кабинет. На третьем круге ада нужно будет выступить уже не в роли видеографа, а в качестве фотографа: сделать красивое фото своего лица с банковской карточкой. В качестве тяжелой артиллерии, человека попросят выйти из дома и сбегать в банк за выпиской, подтверждающей, что он сфоткался именно со своей картой. И если после всего перечисленного сервис поймет, что счет действительно ваш, вам крупно повезло! Но это вряд ли случится.

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