закрыть
6 февраля 2021, суббота, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Тель-Авиве прошло шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом

  • 6.02.2021, 10:58
  • 1,081
В Тель-Авиве прошло шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом

Израильтяне поддержали свободных белорусов.

Вчера на набережной Тель-Авива состоялось музыкальное шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом, организованное движением «Израиль за Свободную Беларусь», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Несмотря на локдаун в Израиле, в шествии приняли участие более 50 человек. Среди участников был музыкант-ударник из Минска Ваня Кабашников, осенью зажигавший на демонстрациях протеста в столице Беларуси, но вынужденный уехать за границу из-за преследования властей.

Акция солидарности с белoрусами прошла в пятницу также на юге Израиля в городе Эйлате, расположенном на берегу Красного моря. В ней принял участие израильтянин, пострадавший от рук белорусских силовиков в августе 2020 года и побывавший в следственном изоляторе на Окрестина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич