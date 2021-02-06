Ученые нашли необычную причину внезапного разогрева Земли 6.02.2021, 11:51

Эффект должен исчезнуть в течение нескольких лет.

Сокращение выбросов аэрозолей в атмосферу во время локдауна снизило в воздухе концентрацию взвешенных частиц, которые отражают солнечный свет. Из-за этого до планеты дошло больше тепла, и она краткосрочно нагрелась. Эффект должен исчезнуть в течение нескольких лет, пишет phys.org.

Американский национальный центр атмосферных исследований заявил, что больше всего потепление заметно в крупных промышленных странах — России и США. Там весной 2020 года температура поднялась на 0,37 °C выше ожидаемой при тех погодных условиях.

При этом в долгосрочной перспективе пандемия, наоборот, замедлит глобальное потепление из-за уменьшения выбросов углекислого газа. Он в отличие от аэрозолей, которые отражают тепло в космос, удерживает его у поверхности Земли и способствует ее нагреванию.

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