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Медики назвали порядок, в котором проявляются симптомы коронавируса

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  • 6.02.2021, 12:42
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Медики назвали порядок, в котором проявляются симптомы коронавируса

В протекании COVID-19 есть закономерность.

Коронавирус и вызываемое им заболевание способствуют появлению множества симптомов, но исследования показывают, что важна не только симптоматика, но и последовательность. Научные специалисты считают, что симптомы коронавируса проявляются в некотором порядке, об этом пишет издание Times Now (перевод — healthinfo.ua). Вот в какой закономерности, по их мнению, возникают признаки COVID-19.

Лихорадка. Жар при заражении коронавирусом становится первым симптомом у большинства пациентов. Температура может подняться через несколько дней (в среднем, через пять дней) после контакта с вирусом.

Кашель. Поскольку коронавирус проникает в организм через нос или рот, вторым симптомом, который может указывать на начало болезни, является кашель. Кашель из-за COVID-19 обычно является сухим.

Потеря восприятия вкуса и запаха. Ротоглотка и носоглотка являются «воротами» для коронавирусной инфекции. В этих же областях сосредоточены рецепторы, с которыми сцепляется вирусный белок. В полости рта вследствие заражения происходят изменения – потеря вкуса и запаха является одним из первых признаков заболевания COVID-19.

Боли: в горле, головные, мышечные. Они возникают, когда вирус, проникнув в организм, начинает размножаться. Это может вызвать воспаление, которое и приводит к таким болям.

Диарея. Возникает в результате того, что коронавирус поражает пищеварительную систему и кишечник. Диарея, вызванная COVID-19, наряду с другими симптомами, может подтвердить, что вы инфицированы вирусом, и что вам следует как можно скорее пройти обследование.

Хотя это наиболее распространенный порядок, в котором люди испытывают симптомы заражения коронавирусом, он может варьироваться, поскольку реакции организма на инфекцию отличается от одного человека к другому, констатируют научные специалисты. Другими симптомами ковида являются воспаление глаз, рук, язвы ног и другие, порой наблюдаемые лишь у немногих людей.

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