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В США в мегаклинике в час делают тысячу прививок от COVID-19

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  • 6.02.2021, 19:16
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В США в мегаклинике в час делают тысячу прививок от COVID-19

Зрелищное видео.

Одна из клиник Соединенных Штатов привлекла внимание СМИ тем, что там делают более тысячи прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 в час. Об этом сообщили на сайте CBS DFW (перевод - «Апостроф»).

В округе Дентон была открыта новая клиника вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Основная особенность этой клиники заключается в том, что количество вакцинированных людей может превышать отметку 10 тысяч в день. По словам представителей министерства здравоохранения, таких результатов можно достичь только с помощью автомобилей.

Клиника находится на автодроме Texas Motor. На трассе Speedway будет огромное количество машин. Со 2 февраля 2021 года в этом месте было создано 16 полос движения для транспортных средств, водителям будут делать прививку и приступать к следующему человеку, который нуждается в вакцине. На первый взгляд может показаться, что это очень медленная работа, но на деле выходит 1000 вакцинаций в час.

Организаторы собрали 400 медицинских работников, и хотят убедиться, что они справятся с задачей. На данный момент известно, что клиника делает уколы людям, которые записались на вакцинацию на портале клиники. После небольшого эксперимента медики планируют выйти на плановые 10 тысячами привитых людей в день.

По словам руководителя департамента здравоохранения округа Мэтта Ричардсона, самое главное - это терпение. Он отметил, что все пройдет хорошо. Люди, которые хотят получить вакцину, должны придерживаться элементарных правил, а именно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование. Если бы в клинике было достаточное количество доз для вакцинации, врачи смогли бы вакцинировать более 160 тысяч человек за 16 дней.

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