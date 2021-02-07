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Медики выясняют, что будет, если смешать две разные вакцины от COVID-19

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  • 7.02.2021, 10:00
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Медики выясняют, что будет, если смешать две разные вакцины от COVID-19

Масштабный эксперимент проводят в Великобритании

В Великобритании ученые запустили первое в мире исследование, цель которого проверить, может ли один человек безопасно принять две разные вакцины от COVID-19. Эксперты считают, что такая возможность может дать дополнительную гибкость и даже усилить защиту от коронавируса.

Как пишет CNN, исследование будет длиться 13 месяцев. В его рамках добровольцы получат одну дозу вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, а затем еще одну дозу от Pfizer/BioNTech. При этом, уколы будут делать в разных комбинациях и с разными интервалами. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Великобритании.

"Если мы докажем, что эти вакцины можно использовать как взаимозаменяемые в одном процессе, это сильно повысит гибкость распространения вакцин. А также это может дать подсказку, как расширить защиту на новые штаммы коронавируса", - сказал главный исследовательских и профессор педиатрии и вирусологии Оксфордского университета Мэттью Снап.

CNN пишет, что исследование финансирует британское правительство. Процесс уже начался, а первые результаты появятся в течение лета. Дозировка в процессе вакцинации от COVID-19 в Великобритании пока останется без изменений. Но от результатов исследования будет зависеть, пересмотрит ли Лондон свои рекомендации. Также ученые хотят выяснить, при каких условиях эффективность вакцин выше: когда между двумя дозами промежуток продолжительностью 4 или 12 недель. Всего в исследовании примут участие 800 человек.

Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там указал на вызовы, с которыми уже столкнулась массовая вакцинация людей от коронавируса. Особенно процесс сдерживают проблемы с поставками вакцин. Поэтому более гибкие программы вакцинации могли бы улучшить ситуацию. Но для этого нужны четкие медицинские данные.

"Вполне возможно, что сочетание вакцин спровоцирует даже более сильную иммунную реакцию и даст более высокие уровни антител, которые будут обеспечивать защиту дольше. Но без клинических испытаний мы этого не узнаем", - сказал Ван-Там.

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