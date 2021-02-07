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Медики выяснили, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны

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  • 7.02.2021, 11:38
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Медики выяснили, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны

Исследование провели специалисты Парижского университета

Исследователи выяснили, когда больные коронавирусом наиболее заразны. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты Парижского университета в ходе нового исследования изучили сведения о 655 пациентах, которые поступили во французскую больницу в марте 2020 года. Они использовали компьютерную модель, чтобы ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на организм на разных стадиях COVID-19, а также продолжительность выделения вируса и показатель смертности.

В итоге ученые выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем фиксируется за день до возникновения симптомов. При этом эксперты отметили, что период между заражением и появлением первых симптомов коронавируса обычно бывает короче у инфицированных с более высокой вирусной нагрузкой.

Кроме того, авторы исследования узнали, что у пациентов старше 65 лет вирус выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.

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