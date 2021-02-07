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Польша инициировала видеоконференцию западных дипломатов с коллегами Навального

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  • 7.02.2021, 22:16
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Польша инициировала видеоконференцию западных дипломатов с коллегами Навального

Конференция состоится 8 февраля.

По инициативе Постоянного представительства Республики Польша при ЕС 8 февраля состоится видеоконференция с коллегами российского политика Алексея Навального, находящегося в заключении в России. Во встрече примут участие послы 27 стран ЕС, представители Европейской службы внешних связей, а также послы США, Великобритании, Канады и Украины, передает «Радио Польша».

Встреча является реакцией на визит в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Во время этого визита российские власти выслали трех дипломатов Польши, Швеции и Германии, наблюдавших за демонстрациями в защиту Навального.

После решения о высылке польского дипломата, работающей в Генеральном консульстве Республики Польша в Санкт-Петербурге, МИД Польши выразил «сожаление по поводу действий властей Российской Федерации, которые еще больше усугубят кризис в двусторонних отношениях». В МИД Польши сообщили, что «польский дипломат выполняла исключительно официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией».

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