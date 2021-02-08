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Байден: США не смогут сформировать коллективный иммунитет к концу лета

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  • 8.02.2021, 8:03
  • 2,773
Байден: США не смогут сформировать коллективный иммунитет к концу лета
Джо Байден

В стране ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.

Президент США Джо Байден заявил, что к концу лета 2021 года в стране не получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

«Реализовать идею о формировании коллективного иммунитета к концу этого лета очень трудно», — заявил Байден.

По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля, в США ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.

По оценкам специалистов, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от инфекции около 75% населения.

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