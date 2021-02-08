Байден: США не смогут сформировать коллективный иммунитет к концу лета

Байден: США не смогут сформировать коллективный иммунитет к концу лета2
- 8.02.2021, 8:03
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В стране ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.
Президент США Джо Байден заявил, что к концу лета 2021 года в стране не получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.
«Реализовать идею о формировании коллективного иммунитета к концу этого лета очень трудно», — заявил Байден.
По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля, в США ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.
По оценкам специалистов, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от инфекции около 75% населения.