Байден: США не смогут сформировать коллективный иммунитет к концу лета 2 8.02.2021, 8:03

2,773

Джо Байден

В стране ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.

Президент США Джо Байден заявил, что к концу лета 2021 года в стране не получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

«Реализовать идею о формировании коллективного иммунитета к концу этого лета очень трудно», — заявил Байден.

По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля, в США ввели более 41,2 миллионов доз вакцины.

По оценкам специалистов, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от инфекции около 75% населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».