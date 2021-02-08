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Хуан Гуайдо: Мы вместе с нашими братьями-белорусам в борьбе за свободу

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  • 8.02.2021, 10:25
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Хуан Гуайдо: Мы вместе с нашими братьями-белорусам в борьбе за свободу
Хуан Гуайдо

Легитимный президент Венесуэлы поддержал белорусский народ.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо высказал поддержку белорусам, которые выходят на акции протеста.

«Сегодня мы с нашими белорусскими братьями в борьбе за свободу. На карту поставлена демократия, и сегодня мы как никогда должны защищать ее», — написал на своей странице в Twitter Хуан Гуайдо,

«Эти авторитарные модели используют судебную систему как инструмент для истязания инакомыслия», — подчеркнул Гуайдо, поддержавший Международный день солидарности с Беларусью.

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