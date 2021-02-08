В Европарламенте предожили отправить Борреля в отставку после визита в Москву 1 8.02.2021, 11:31

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Жозеп Боррель

С инициативой выступал депутат от Эстонии.

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщила газета Postimees.

Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил позже до понедельника дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.

"В настоящее время у нас уже более 20 сторонников, включая очень важных людей", - сказал Террас в воскресенье вечером.

Он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить. "Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас.

В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита была вакцина.

Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и что Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

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