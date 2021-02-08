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Amnesty International: Белорусские власти угрожают детям

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  • 8.02.2021, 12:54
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Amnesty International: Белорусские власти угрожают детям
фото: svaboda.org

Международная организация опубликовала доклад, в котором рассматриваются нарушение прав несовершеннолетних.

«Некоторым детям грозят годы тюремного заключения, в то время как другие живут в страхе, что их родители попадут в тюрьму или что они будут переданы под опеку государства», — отмечает правозащитная организация (детьми считаются лица до 18 лет), пишет сайт naviny.media

«В ходе жестокого подавления инакомыслия власти обращаются с детьми совершенно неприемлемым образом. Некоторые дети оказались в произвольном заключении, и им предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения — такие же, как и взрослым», — подчеркнула старший руководитель кампаний «Международной амнистии» по Беларуси Аиша Джанг.

«Детям в возрасте от восьми лет в школах угрожали, что над их политически активными родителями расправятся», — сказала Джанг, выразив обеспокоенность тем, что «одной из самых коварных форм преследования и запугивания является угроза использования законодательства для изъятия детей из семей и передачи их под опеку государства, что фактически делает их заложниками государства».

«Международная амнистия» приводит рассказ матери 14-летнего подростка Олега (имя изменено), который был задержан в Минске 12 августа ОМОНом «вместе с сотнями мирных демонстрантов и прохожих».

«В микроавтобусе его били, рвали за волосы, насильно заставили разблокировать телефон, прижав его пальцы к экрану», — сказала мать Олега.

«Сотрудники милиции обнаружили в его кармане небольшую листовку с белорусским бело-красно-белым флагом оппозиции. Этого было достаточно, чтобы службы защиты детей занесли семью в список для наблюдения, заявив, что Олег живет в «социально опасной ситуации». Сейчас Олег и его семья живут в постоянном страхе разлуки», — отметила представитель «МА».

«Этот случай олицетворяет жестокость репрессий, развязанных белорусскими властями, которые идут на все, чтобы запугать своих критиков. Это бесчеловечное обращение с детьми со стороны государства в политических целях и уродливая кампания запугивания любого инакомыслия должны быть немедленно прекращены», — заявила Аиша Джанг.

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