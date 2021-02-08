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США вернулись в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя

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  • 8.02.2021, 16:51
США вернулись в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя

При этом госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость реформирования Совета.

США приняли решение о возвращении в качестве наблюдателя в Совет ООН по правам человека, из которого они вышли в 2018 году, в период президентства Дональда Трампа, передает «Голос Америки».

- Администрация Байдена вернула Соединенные Штаты к внешней политике, в центре внимания которой находятся демократия, права человека и равенство, – подчеркивается в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что эффективное использование международных инструментов – важная составная часть этой внешнеполитической концепции.

«В связи с этим президент поручил Госдепартаменту незамедлительно и решительно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека», – говорится в заявлении главы американской дипломатии.

«Мы сознаем, – отмечается далее в документе, – что Совет по правам человека – несовершенная организация, нуждающаяся в реформировании в плане повестки дня, характера членства и нацеленности, включая непропорциональную концентрацию на Израиле. Тем не менее, наш выход (из Совета ООН по правам человека – Г.А.) в июне 2018 года никак не способствовал значительным изменениям».

По словам Блинкена, следствием этого шага стал, напротив, «вакуум лидерства со стороны США, который страны с авторитарными режимами использовали в своих интересах».

Госсекретарь подчеркнул, что «хорошо работающий Совет по правам человека» поможет выявить положение дел в странах, в которых ситуация с правами человека особенно тяжела, и стать «важным форумом для тех, кто борется против несправедливости и тирании».

«Совет может помочь продвижению фундаментальных свобод на всем земном шаре, включая свободу слова и собраний, (свободу) вероисповедания… а также фундаментальных прав женщин, девушек, LGBTQI+ -сообщества и других маргинализированных общин. Для того, чтобы заняться недостатками Совета и гарантировать, что он работает в соответствии с мандатом, Соединенные Штаты должны быть на месте, используя наше дипломатическое лидерство в полном объеме», – заявил госсекретарь Блинкен.

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