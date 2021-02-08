«Ему стали посвящать стихи, тысячи людей подписывают петицию в его поддержку» 8.02.2021, 19:58

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Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан 28 января в Псковской области

фото: afp

Что говорят о чеченце, подравшемся с полицией на митинге в Москве.

Сайд-Мухаммад Джумаев, который дрался с полицейскими во время оппозиционного митинга в Москве, был задержан сотрудниками ФСБ 28 января. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Джумаева искали пять дней и нашли в Псковской области.

После того, как Джумаева задержали, ему стали посвящать стихи, тысячи людей подписывают петицию в его поддержку, создают анимацию и мерч с его изображением. Русская служба BBC рассказывает о том, как юноша стал самым популярным кавказцем недели и избежал острой критики властей Чечни.

"У героя сегодняшних противостояний появилось имя. Этот парень - Джумаев Сайд-Мухаммад Саид-Ахмедович 15.01.2000 года рождения". Это был один из первых постов в "Инстаграме" пользователя Skfo_info, в котором прозвучало имя Джумаева. В комментариях сотни людей стали писать, что публикация имени - это медвежья услуга и "чистый слив парня". Через пару часов автор убрал фамилию, отчество и дату рождения, но данные Джумаева уже разошлись по всем соцсетям.

Его искали все, включая чеченские власти. На следующий день после митинга депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал видео, в котором призвал Джумаева выйти с ним на связь, и тогда власти региона помогут ему. Позже, отвечая на вопросы журналистов, депутат сказал, что Джумаев, скорее всего, не видел его обращения и только поэтому не написал и не позвонил ему.

Позиция чеченских властей сначала строилась на том, что Джумаев не поддерживал Навального и, скорее всего, оказался на митинге случайно. Об этом депутат Делимханов сказал и во время своего обращения к юноше и позже, когда парня уже арестовали. По словам депутата, Джумаев поддерживал действующую власть страны и Рамзана Кадырова. В этом, по словам Делимханова, его заверила мать Джумаева, с которой депутат встречался в Москве.

Вопрос о том, поддерживает ли он Навального или оказался на митинге случайно, был для властей Чечни главным в истории с Джумаевым. Во время встречи с родственниками Джумаева председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил: "Мы никогда не следовали за такими людьми как Навальный, которые ненавидят чеченцев".

В комментариях к новостям о Джумаеве жители Северного Кавказа писали, что поддерживают парня, но не понимают, как может чеченец пойти за тем, кто ненавидит кавказцев. Под постами о Джумаеве писали об участии Навального в националистических шествиях, вспоминали его ссылку на статью о том, что чеченцы воевали за Гитлера и другие высказывания.

Рисунки с изображением Сайд-Мухаммада Джумаева стали появляться в интернете

фото: Hass Chagaev

Что делал Джумаев на митинге за Навального, стало понятно через пять дней после акции. YouTube-канал Anews опубликовал видео, которое сделано до того, как произошла драка с полицией. На видео трое молодых людей, в числе которых Джумаев, рассказывают о том, зачем они сюда пришли. "Говорят, что несанкционированная акция, задерживают людей", - говорит журналистка. "Отбивать надо по-любому. Просто если ты сюда приходишь, ты не должен стоять просто и кричать и все", - отвечает ей Джумаев.

Спикер чеченского парламента считает, что произошедшее с Джумаевым - это работа либеральных СМИ. "Запись закинули после того, как его задержали. Это сделано специально, на тот случай, если он попытается с помощью адвоката сказать, что он оказался там случайно". Даудов клянется Аллахом, что авторы видео - люди Навального.

Мягкая реакция

Предположения о том, что Джумаева привезут в Чечню и заставят извиняться на камеру, не подтвердились. Власти Чечни быстро отреагировали на сообщения о чеченце на митинге за Навального, но острой критики в адрес него или его семьи не последовало. Спикер чеченского парламента пригласил к себе родственников со стороны отца Джумаева.

Даудов на камеру благодарит мужчин рода Джумаевых за то, что они согласились прийти на встречу, и спрашивает, как так получилось, что их племянник и брат оказался на этом митинге. Собравшиеся объясняют, что родители парня в разводе и они почти не общались с ним. Даудов разговаривает с Джумаевыми в уважительном тоне, хвалит за то, что они на правильном пути, еще раз благодарит и отпускает.

В тот же вечер чеченский спикер провел часовой эфир в своем "Инстаграме", который почти полностью был посвящен событиям вокруг Джумаева. Во время своего обращения Даудов ни разу не оскорбил ни Джумаева, ни его родственников. "Как говорит его дядя, слава Аллаху, никого не убил, в теракте не замешан", - говорит Даудов.

Депутат Госдумы и помощник Кадырова Адам Делимханов тоже не позволил себе оскорбления или грубого высказывания в адрес Джумаева и его семьи. Во время ежегодной встречи с представителями чеченских диаспор в Москве Делимханов говорит, что ему жалко его мать, что если бы он ее слушался, то никогда не пошел бы на этот митинг. "Сейчас все говорят, что этот пацан там очень мужественно бился. Это не мужество. Если он хотел биться, он пошел бы в спортзал и на каких-то соревнованиях показывал свое мужество и показывал, какой он боец", - говорит Делимханов.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов не видит никакой странности в реакции чеченских властей. "Все в кадыровском стиле. Они попытались его заполучить, но не вышло. Если бы получилось, они бы сняли на ЧГТРК шоу, в котором он объяснял бы, что Навального не поддерживает, проходил мимо, ударили по голове, после чего он вышел из адекватного состояния и начал махать руками, - считает блогер. - Не имея возможности снять извинения Джумаева, они проделали это с его родителями". По мнению Абдурахманова, единственное, что смущало власти Чечни - это то, что все это произошло на митинге Навального.

"Мне показалось, что реакция [властей Чечни] была вполне вежливой и даже доброжелательной. Там, конечно, есть скрытые посылы, что если не придешь, то будет хуже, но в целом сочувствующий пост", - говорит эксперт по Кавказу, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. Возможной причиной такой реакции Сокирянская считает то, что Джумаев получил большую поддержку в соцсетях не только среди чеченской, но и российской молодежи: "Мне кажется, это желание выигрышно выглядеть в этой ситуации, в качестве людей, которые протянули руку помощи".

"Семейный институт разрушен". Как власти Чечни объясняют поступок Джумаева

Несмотря на то, что имя и дата рождения Джумаева всплыли практически сразу после митинга, информации о нем в открытом доступе было мало. Во время встречи со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым дяди и двоюродные братья Джумаева по отцовской линии рассказали, что родители Джумаева давно разведены, парень родился и вырос в Москве, они виделись всего несколько раз.

"Если бы он тянулся к родственникам отца, поддерживал со всеми родство, то знал, как себя вести", - объясняет поведение Джумаева спикер парламента Чечни. Позже во время прямого эфира в "Инстаграме" Даудов сказал, что Рамзан Кадыров все время говорит об институте семьи "чтобы вот такого не было". "Отец, брат отца, родственники (со стороны отца) должны следить", - считает Даудов.

Вопрос развода родителей Джумаева поднял и депутат Делимханов на встрече с руководителями чеченской диаспоры в Москве. "Не сложилась семья у него. Отец чеченец, живет в Калининграде, я с ним общался по телефону. Мать живет в Москве. Родился он в Москве, живет здесь с матерью. То есть семейный институт разрушен", - объяснял Делимханов.

Институт семьи, о котором говорят чеченские чиновники - это тема, которую часто поднимает глава Чечни Рамзан Кадыров: "Корень всех социальных проблем - в огромном количестве разводов". В 2018 году он создал целую рабочую комиссию по воссоединению разведенных пар в Чечне. По итогам работы комиссия отчиталась о тысячах воссоединенных семей.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов встретился с родственниками Джумаева

фото: Magomed Daudov/Instagram

Стихи, петиции и футболки. Как поддерживают Джумаева

Через три дня после митинга чеченский историк Майрбек Вачагаев опубликовал у себя в телеграм-канале рисунок с бородатым парнем, который стоит с поднятыми кулаками напротив трех полицейских. "Хасс Чагаев из Франции радует всегда своими работами", - написал об авторе Вачагаев. Рисунок, а позже и анимация авторства чеченского иллюстратора быстро распространились во всех соцсетях. После того как стало известно о задержании Джумаева, в интернете появился еще один рисунок, на котором изображен парень, стоящий за решеткой. В "Инстаграме" опубликовано более пяти тысяч постов с хэштегом #свободуджумаеву, большинство из них сопровождает рисунок с решеткой.

Пользователь "Фейсбука" Берсан Заитов тоже опубликовал рисунок на своей странице и подписал: "Свободно к публикации на любых сайтах, аккаунтах, к печати на майках и футболках. Омоновца власть простила за букет цветов, давайте же требовать амнистии Джумаеву!" Петицию в поддержку Джумаева за пять дней подписали более 11 тысяч человек. Пользователь "Инстаграма" Максим Федин сочинил стихи, посвященные Сайд-Мухаммаду Джумаеву. Федин требует отпустить Джумаева и всех задержанных на политических митингах.

Требование отпустить Джумаева звучало не только в соцсетях. Во время второго митинга в поддержку Навального 31 января журналисты сняли двоих молодых людей с плакатами в поддержку Джумаева. "Могу оплатить цветы. Свободу Джумаеву", - было написано на одном из развернутых плакатов. На втором была написана фраза на чеченском языке: "Не сломаемся. Не заплачем. Не забудем" (отсылка к депортации чечено-ингушского народа в 1944 году). В тот же день плакат с рисунком Джумаева появился на митинге во французской Ницце, где проживает большая чеченская диаспора.

"Лично для меня он настоящий герой", - сказал Би-би-си чеченец, проживающий в одном из российских регионов, на условиях анонимности. "Он герой для нас, потому что на своем примере вытащил из гроба репутацию чеченцев, как народа вольного и храброго в глазах России и Кавказа. Мы уже получили клеймо холопов "Извинистана", а этот парень перечеркнул это в один миг", - говорит мужчина.

"У чеченской молодежи появилась возможность выражать протест, не рискуя быть обвиненными в том, что они за Навального. Теперь у них есть Джумаев, которого посадили и можно, поддерживая Джумаева, выражать свой протест", - говорит блогер Тумсо Абдурахманов.

В ИВС на Петровке, где сейчас находится Джумаев, побывали члены Московской общественной наблюдательной комиссии. Небольшой диалог Джумаева с членами ОНК опубликовал у себя на сайте "Московский комсомолец". Джумаев рассказывает, что его мать ингушка, отец - чеченец и называет это "взрывной смесью". Он учится на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ и надеется, что его не исключат. Юноша рассказал, что пишет музыку. "Революционную?" - спрашивает журналист. Джумаев смеется и отвечает: "Нет".

Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта 2020 года. Свою вину он признал частично, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы. Интересы Джумаева в суде будет представлять известный чеченский адвокат Мурад Мусаев.

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