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В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение»

  • 8.02.2021, 21:36
В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение»
иллюстрационное Фото

Дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.

Сегодня в суде Октябрьского района Минска разбирают дела примерно двадцати иностранцев. Судят их по одной из самых популярных административных статей 2020 года — ст. 23.4 КоАП РБ (Неповиновение законному требованию должностного лица). Однако вопросы к иностранцам возникли не из-за политики — за нарушение режима самоизоляции.

Информация о судах над иностранцами появилась в телеграм-канале «Списки задержанных». Среди заседаний, которые 8 февраля проходят в суде Октябрьского района Минска, около двадцати — процессы над иностранцами.

Помощник председателя суда Фарида Мамедова пояснила tut.by, что судят их за нарушение режима самоизоляции.

Судя по расписанию, дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.

Наказывают, уточнила собеседница, только штрафами.

Напомним, с 9 апреля 2020 года за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 58 до 1450 рублей) или административный арест. В отношении нарушителя составляют административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси.

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