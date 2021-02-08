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Жители Гродно с национальными флагами вышли на протест

  • 8.02.2021, 21:47
  • 3,777
Жители Гродно с национальными флагами вышли на протест
иллюстрационное Фото

Горожане подготовили плакат-обращение.

В Беларуси продолжаются вечерние акции протеста.

Жители Гродно вышли на акцию с плакатом против беспредела режима.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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