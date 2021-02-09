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Названы имена сотрудников сверхсекретного подразделения, созданного для убийства оппонентов Лукашенко

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  • 9.02.2021, 13:37
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Названы имена сотрудников сверхсекретного подразделения, созданного для убийства оппонентов Лукашенко
иллюстрационное фото

Спецподразделение было создано по инициативе начальника Генерального штаба генерал-майора Белоконева.

В связи с большим общественным интересом BYPOL получил и публикует информацию о спецподразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Лукашенко за рубежом.

Данное подразделение создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева О.А. Его наименование - 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны.

Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей.

Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ.

Срок обучения составляет 3 года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве 2 иностранных языка (как правило первый английский, а второй польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путем, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.

Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий Министр обороны Хренин В.Г. узнал о его существовании только после назначения на должность.

Вот некоторые из имен сотрудников указанного 9-го отдела: *****нос Алексей, **ель Сергей, ***ков Александр, **цун Борис, ***лик Олег, *нич Сергей, ***цов Виталий.

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