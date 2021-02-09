Эксперты ВОЗ в Ухане отработали четыре версии происхождения коронавируса 6 9.02.2021, 14:39

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Вирус мог быть транспортирован издалека.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Об этом в ходе пресс-конференции в Ухане заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Он подчеркнул, что вариант с появлением COVID-19 в результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому ученые не планируют его изучать в дальнейшем. Среди остальных гипотез специалисты считают наиболее реальными две — заражение от промежуточного носителя и через поверхность замороженных продуктов. Данные версии допускают, что коронавирус мог быть транспортирован издалека. Последний из перечисленных вариантов происхождения вируса пока тоже не исключают из перечня возможных.

Ранее в ВОЗ опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием. Директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен подчеркнула, что на данный момент не существует препаратов, которые могли бы оказать подобный эффект.

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